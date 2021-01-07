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藤井聡太二冠、順位戦８連勝 Ｂ１昇級は持ち越し
将棋の藤井聡太二冠（１８）は６日、大阪市の関西将棋会館で指された第７９期名人戦順位戦Ｂ級２組で中村修...
01月06日
ＥＵ、モデルナ製ワクチンを許可 ファイザーに次いで２件目
【ブリュッセル共同】欧州連合（ＥＵ）の医薬品規制当局、欧州医薬品庁（ＥＭＡ、本部アムステルダム）は６...
６日の人出、約７割で減少 前日比、外出自粛強まる
ＮＴＴドコモがまとめた６日午後３時現在の人出は、全国の主要駅や繁華街計９５地点のうち約７割の６５地点...
国内感染者、初の６０００人台 爆発的増加、首都圏が半数占める
国内で６日、報告された新型コロナウイルス感染者は６００４人で、初めて６千人を超え、２日連続で最多を更...
年末年始の新幹線利用６８％減 ＪＲ東海、民営化以降で落ち込み最大
ＪＲ東海は６日、年末年始（１２月２５日～１月５日）の列車の利用者数を発表した。新型コロナウイルス感染...
ガリガリ君、偽造当たり棒を郵送 景品詐取未遂容疑、男逮捕
アイスキャンディー「ガリガリ君」の当たり棒の偽物を郵送し、製造元の赤城乳業（埼玉県深谷市）からキャン...