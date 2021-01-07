東京、埼玉の知事が緊急会談　緊急事態宣言の対応協議

2021年1月7日 00時22分 (1月7日 00時44分更新) 会員限定
　東京都の小池百合子知事と埼玉県の大野元裕知事が７日午前０時すぎ、都庁で緊急会談を開いた。新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令に伴う対応を協議するとみられる。
　大野氏は都庁に入る際、報道陣に対し「少し調整したいことがある」と説明した。
　東京都と埼玉県は千葉、神奈川両県と共に緊急事態宣言の対象地域となっている。

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