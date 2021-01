JO1・河野純喜「無限大 - From THE FIRST TAKE」「Voice(君の声) - From THE FIRST TAKE」のデジタル配信が決定

11人組グローバルボーイズグループ・JO1のメインボーカル・河野純喜(こうの・じゅんき、22)が昨年12月にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開した「無限大 - From THE FIRST TAKE」「Voice(君の声) - From THE FIRST TAKE」の2曲の音源が、13日午前0時から配信されることが決定した。

河野は、アーティストの一発撮りパフォーマンスで人気の「THE FIRST TAKE」で、ソロ初歌唱を披露。JO1の楽曲をアコースティックバージョンにアレンジしたことで歌唱力と表現力がより際立ち、昨年12月4日公開の「無限大」は220万再生、同12月16日公開の「Voice(君の声)」は100万再生を突破している。

その2曲の音源が、各音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサービスで13日から配信開始される。

