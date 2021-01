ワーナーミュージック所属アーティストの貴重な直筆年賀色紙公開

ワーナーミュージック・ジャパンが新春企画として、山下達郎、竹内まりや、THE YELLOW MONKEY、コブクロら所属アーティスト27組の直筆メッセージ&サイン入りの年賀色紙を公式インスタグラムで公開している。

元日の竹内まりやを皮切りに、なかなか見ることのない直筆メッセージ&サインがずらり。5日まで順次投稿されてきた色紙を、抽選でそれぞれ1名にプレゼントすることも決定した。企画に参加したアーティストは以下のとおり。

■ワーナーミュージック・ジャパン新春企画参加アーティスト

a crowd of rebellion

indigo la End

尾崎由香

Cornelius

コブクロ

coldrain

GO TO THE BEDS

THE YELLOW MONKEY

ザ・コインロッカーズ

CIX

ジェニーハイ

島爺

TEAM SHACHI

須田景凪

ソナーポケット

竹内まりや

chelmico

Tempalay

tofubeats

Hakubi

FIVE NEW OLD

BRADIO

マキシマム ザ ホルモン

山下達郎

yukaDD(;´∀`)

yonawo

ロイ-RoE-

(※50音順)

