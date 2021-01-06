山下達郎、竹内まりや、イエモンら直筆色紙がずらり ワーナーミュージックSNSで公開
2021年1月6日 13時35分 (1月6日 14時06分更新)
ワーナーミュージック・ジャパンが新春企画として、山下達郎、竹内まりや、THE YELLOW MONKEY、コブクロら所属アーティスト27組の直筆メッセージ＆サイン入りの年賀色紙を公式インスタグラムで公開している。
元日の竹内まりやを皮切りに、なかなか見ることのない直筆メッセージ＆サインがずらり。5日まで順次投稿されてきた色紙を、抽選でそれぞれ1名にプレゼントすることも決定した。企画に参加したアーティストは以下のとおり。
■ワーナーミュージック・ジャパン新春企画参加アーティスト
a crowd of rebellion
indigo la End
尾崎由香
Cornelius
コブクロ
coldrain
GO TO THE BEDS
THE YELLOW MONKEY
ザ・コインロッカーズ
CIX
ジェニーハイ
島爺
TEAM SHACHI
須田景凪
ソナーポケット
竹内まりや
chelmico
Tempalay
tofubeats
Hakubi
FIVE NEW OLD
BRADIO
マキシマム ザ ホルモン
山下達郎
yukaDD(;´∀｀)
yonawo
ロイ-RoE-
（※50音順）
a crowd of rebellion
indigo la End
尾崎由香
Cornelius
コブクロ
coldrain
GO TO THE BEDS
THE YELLOW MONKEY
ザ・コインロッカーズ
CIX
ジェニーハイ
島爺
TEAM SHACHI
須田景凪
ソナーポケット
竹内まりや
chelmico
Tempalay
tofubeats
Hakubi
FIVE NEW OLD
BRADIO
マキシマム ザ ホルモン
山下達郎
yukaDD(;´∀｀)
yonawo
ロイ-RoE-
（※50音順）
【写真】マキシマム ザ ホルモン、ジェニーハイ、山下達郎の直筆色紙も
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