LiSA

中京テレビは2月8、9日、オンラインの生配信ライブ「ROOMIC FESTIVAL」を開く。愛知県出身の4人のバンド「緑黄色社会」らが登場。岐阜県関市出身のLiSA(33)は歌だけでなく、司会者としてトーク力も発揮する。

放送中の音楽トーク番組「ROOMIC~room of music~」の初のイベント。番組レギュラーの司会、LiSA、古坂大魔王(47)、BOYS AND MENの田村侑久(30)がライブでもトークや歌で参加。これまで番組に出演したTOTALFAT、BOYS AND MEN、まらしぃ、May‘nらが出演する。有料で両日とも午後8時開始。