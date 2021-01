NiziU「Step and a step」(ソニー・ミュージックエンタテインメント/2020年12月2日発売)

9人組グローバル・ガールズグループ ・NiziU(ニジュー)のデビューシングル「Step and a step」が、週間1.2万枚を売り上げ、1月6日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得。累積売上は39.2万枚となった。

先週1/4付での6位から上昇し、2020/12/14付で初登場1位を獲得して以来、4週ぶりの1位返り咲きを記録。シングルでの1位返り咲きは、2020/5/18付のHKT48『3−2』以来、8ヵ月ぶりとなる。

本作には、「ロッテ『Fit’s』」CMソングの表題曲「Step and a step」他、「コーセー『Curl Keep Magic』」 CMソングの「Joyful」や、2020年12月31日に放送された『第71回NHK紅白歌合戦』で披露した楽曲「Make you happy」なども収録されている。

収録曲の「Make you happy」は、最新1/11付「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では、週間DL数1.3万DL(12,613DL)で、先週1/4付での18位から順位を上げ9位にランクイン。また最新1/11付「オリコン週間ストリーミングランキング」では、週間再生数618.3万回(6,182,639回)で5位に。こちらも先週1/4付での8位から順位を上げる結果となった。

なおNiziUは、1月5日発表の「第53回 オリコン年間ランキング 2020 アーティスト別セールス部門 新人ランキング」で、5位にランクイン。期間内推定累積売上金額は13.3億円を記録した。

<クレジット:オリコン調べ(2021/1/11付:集計期間:2020年12月28日~2021年1月3日)>

