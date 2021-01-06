ＪＲ清洲駅で人身事故　快速列車にはねられ死亡

2021年1月6日 00時34分 (1月6日 00時34分更新) 会員限定
　５日午後８時５分ごろ、愛知県稲沢市北市場町のＪＲ東海道線清洲駅で、線路内にいた人が豊橋発大垣行きの快速列車にはねられ、即死した。稲沢署が身元を調べている。
　稲沢署によると、運転士（３１）が人影を発見し、急ブレーキをかけたが間に合わなかった。乗客約５５０人にけがはなかった。
　ＪＲ東海によると、岡崎―岐阜の上下線で一時、運転を見合わせた。

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