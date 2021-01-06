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福井・敦賀の家族３人殺害に懲役１８年 適応障害の影響「限定的」
福井県敦賀市の自宅で、介護する義父母と夫を殺害したとして、殺人罪に問われた岸本政子被告（７２）の裁判...
01月06日
給付金詐欺容疑で大学生ら逮捕、６０件関与か 愛知県警
新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、県警は５日、詐欺の疑いで、ペルー国籍の名古...
９都府県「ステージ４」 病床使用２５％以上が過半数
厚生労働省は５日、新型コロナウイルス患者向けの病床使用率（昨年１２月３０日時点）を公表した。政府の対...
01月05日
首都圏は感染爆発相当 緊急事態宣言必要と分科会
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は５日、「埼玉、千葉、東京、神奈川の首都圏では、既にステージ...
けんかの末に母刺したか 名古屋・錦、殺人未遂容疑で男を逮捕
５日午後２時１５分ごろ、名古屋市中区錦１のマンション「ネオハイツ錦」４０１号室から「母とけんかしてけ...
国内のコロナ感染者と死者が最多 新たに４９１６人確認
国内で５日、新たに４９１６人の新型コロナウイルス感染者が確認され、１日当たりの過去最多を更新した。首...