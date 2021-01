シンガー・ソングライターの米津玄師(29)が昨年8月5日にリリースした5枚目のアルバム「STRAY SHEEP」が、4日付の「オリコン週間合算アルバムランキング」で累計200万セールス(ポイント)を突破。発売から半年でダブルミリオンを超えた。

同ランキングは2018年12月19日発表から始まり、CDの売り上げ枚数だけでなく、デジタルダウンロードのダウンロード数とストリーミングの再生回数をポイント化して集計したもの。

このランキングでダブルミリオンを超えたのはアイドルグループ「嵐」が19年6月26日にリリースした「5×20 All the BEST!! 1999―2019」に次いで2作目だが、ソロアーティスト作品としては史上初の快挙だ。

米津はこれで20年の年間ランキングで計28冠を記録、男性ソロアーティストとしては最多冠数を達成した。