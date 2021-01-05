全国高校サッカー、無観客に　準決勝と決勝

2021年1月5日 13時49分 (1月5日 14時12分更新) 会員限定
　全国高校サッカー準々決勝の矢板中央―富山第一戦＝５日、駒沢陸上競技場

　全国高校サッカー準々決勝の矢板中央―富山第一戦＝５日、駒沢陸上競技場

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　全国高校サッカー選手権の準決勝と決勝（９、１１日・埼玉スタジアム）を無観客で実施すると５日、大会主催者が明らかにした。
　準々決勝までは出場校の部員や保護者ら学校関係者に限って観戦を認めていたが、東京都と埼玉、千葉、神奈川３県に緊急事態宣言が再発令される見通しになったことを受け、新型コロナウイルスの感染防止対策を強化する。

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