Aqours、『ラブライブ！』シリーズ初の年越しカウントダウン　初の野外ライブ開催決定

2021年1月5日 12時00分 (1月5日 14時05分更新)
Aqoursの年越しカウントダウンライブの様子 （C）プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! （C）2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

Aqoursの年越しカウントダウンライブの様子 （C）プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! （C）2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

  • Aqoursの年越しカウントダウンライブの様子 （C）プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! （C）2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
　『ラブライブ！サンシャイン!!』に登場するスクールアイドルグループ・Aqoursが、昨年12月30日・31日に『ラブライブ！』シリーズ初の年越しカウントダウンライブ『＜無観客有料生配信ライブ＞ラブライブ！サンシャイン!! Aqours COUNTDOWN LoveLive! ～WHITE ISLAND～』を開催した。
【動画】Aqours、年越しカウントダウンライブ
　ライブでは1曲目から新衣装に身を包んだAqoursが、この季節ならではのクリスマスをテーマにした楽曲を立て続けに2曲披露。12月に発売されたばかりの「デュオトリオコレクションCD VOL.2 WINTER VACATION」の楽曲をはじめ、2日間で合計6曲のライブ初披露曲をパフォーマンスして会場を盛り上げた。
　国木田花丸役の高槻かなこは、体調不良により公演の出演は見合わせたが、事前収録映像パートの「キモチもユメも一緒だね！」のみ、黒澤ルビィ役の降幡愛とデュオユニットとして登場。新衣装をまとい笑顔でパフォーマンスした。
　公演では、5周年記念プロジェクトの新情報も発表。制作が決定していた5周年記念アニメーションPV付きシングル「smile smile ship Start！」が今年3月31日に発売されることが決定し、試聴動画も公開された。また、5月1日・2日に初の野外ライブ『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 5th Anniversary LoveLive! ～LET’S GO WONDER TRIP～』が、Aqoursの地元である静岡・つま恋リゾート彩の郷にて開催されることが発表された。
■無観客有料生配信ライブ「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours COUNTDOWN LoveLive! ～WHITE ISLAND～」セットリスト
＜Day.1＞
00. ｢ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 6th LoveLive! DOME TOUR 2020」Opening Theme
01. 聖なる日の祈り／Aqours
02. ジングルベルがとまらない／Aqours
03. 恋になりたいAQUARIUM／Aqours
04. 青空Jumping Heart／Aqours
05. キモチもユメも一緒だね！／国木田花丸、黒澤ルビィ
06. 涙が雪になる前に／松浦果南、小原鞠莉
07. Misty Frosty Love／桜内梨子、渡辺 曜
08. Party! Party! PaPaPaParty! ／高海千歌、黒澤ダイヤ、津島善子
09. MIRAI TICKET／Aqours
10. Aqours☆HEROES／Aqours
11. Fantastic Departure!／Aqours
12. 冒険Type A, B, C !!／Aqours
13. Future flight／Aqours
＜Day.2＞
00. 「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 6th LoveLive! DOME TOUR 2020」Opening Theme
01. 聖なる日の祈り／Aqours
02. ジングルベルがとまらない／Aqours
03. HAPPY PARTY TRAIN／Aqours
04. 青空Jumping Heart／Aqours
05. Party! Party! PaPaPaParty!／高海千歌、黒澤ダイヤ、津島善子
06. キモチもユメも一緒だね！／国木田花丸、黒澤ルビィ
07. Misty Frosty Love／桜内梨子、渡辺 曜
08. 涙が雪になる前に ／松浦果南、小原鞠莉
09. 未熟DREAMER／Aqours
10. Step! ZERO to ONE／Aqours
11. スリリング・ワンウェイ／Aqours
12. MY舞☆TONIGHT／Aqours
13. Future flight／Aqours
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