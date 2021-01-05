Aqours、『ラブライブ！』シリーズ初の年越しカウントダウン 初の野外ライブ開催決定
2021年1月5日 12時00分 (1月5日 14時05分更新)
『ラブライブ！サンシャイン!!』に登場するスクールアイドルグループ・Aqoursが、昨年12月30日・31日に『ラブライブ！』シリーズ初の年越しカウントダウンライブ『＜無観客有料生配信ライブ＞ラブライブ！サンシャイン!! Aqours COUNTDOWN LoveLive! ～WHITE ISLAND～』を開催した。
ライブでは1曲目から新衣装に身を包んだAqoursが、この季節ならではのクリスマスをテーマにした楽曲を立て続けに2曲披露。12月に発売されたばかりの「デュオトリオコレクションCD VOL.2 WINTER VACATION」の楽曲をはじめ、2日間で合計6曲のライブ初披露曲をパフォーマンスして会場を盛り上げた。
国木田花丸役の高槻かなこは、体調不良により公演の出演は見合わせたが、事前収録映像パートの「キモチもユメも一緒だね！」のみ、黒澤ルビィ役の降幡愛とデュオユニットとして登場。新衣装をまとい笑顔でパフォーマンスした。
公演では、5周年記念プロジェクトの新情報も発表。制作が決定していた5周年記念アニメーションPV付きシングル「smile smile ship Start！」が今年3月31日に発売されることが決定し、試聴動画も公開された。また、5月1日・2日に初の野外ライブ『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 5th Anniversary LoveLive! ～LET’S GO WONDER TRIP～』が、Aqoursの地元である静岡・つま恋リゾート彩の郷にて開催されることが発表された。
■無観客有料生配信ライブ「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours COUNTDOWN LoveLive! ～WHITE ISLAND～」セットリスト
＜Day.1＞
00. ｢ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 6th LoveLive! DOME TOUR 2020」Opening Theme
01. 聖なる日の祈り／Aqours
02. ジングルベルがとまらない／Aqours
03. 恋になりたいAQUARIUM／Aqours
04. 青空Jumping Heart／Aqours
05. キモチもユメも一緒だね！／国木田花丸、黒澤ルビィ
06. 涙が雪になる前に／松浦果南、小原鞠莉
07. Misty Frosty Love／桜内梨子、渡辺 曜
08. Party! Party! PaPaPaParty! ／高海千歌、黒澤ダイヤ、津島善子
09. MIRAI TICKET／Aqours
10. Aqours☆HEROES／Aqours
11. Fantastic Departure!／Aqours
12. 冒険Type A, B, C !!／Aqours
13. Future flight／Aqours
00. ｢ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 6th LoveLive! DOME TOUR 2020」Opening Theme
01. 聖なる日の祈り／Aqours
02. ジングルベルがとまらない／Aqours
03. 恋になりたいAQUARIUM／Aqours
04. 青空Jumping Heart／Aqours
05. キモチもユメも一緒だね！／国木田花丸、黒澤ルビィ
06. 涙が雪になる前に／松浦果南、小原鞠莉
07. Misty Frosty Love／桜内梨子、渡辺 曜
08. Party! Party! PaPaPaParty! ／高海千歌、黒澤ダイヤ、津島善子
09. MIRAI TICKET／Aqours
10. Aqours☆HEROES／Aqours
11. Fantastic Departure!／Aqours
12. 冒険Type A, B, C !!／Aqours
13. Future flight／Aqours
＜Day.2＞
00. 「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 6th LoveLive! DOME TOUR 2020」Opening Theme
01. 聖なる日の祈り／Aqours
02. ジングルベルがとまらない／Aqours
03. HAPPY PARTY TRAIN／Aqours
04. 青空Jumping Heart／Aqours
05. Party! Party! PaPaPaParty!／高海千歌、黒澤ダイヤ、津島善子
06. キモチもユメも一緒だね！／国木田花丸、黒澤ルビィ
07. Misty Frosty Love／桜内梨子、渡辺 曜
08. 涙が雪になる前に ／松浦果南、小原鞠莉
09. 未熟DREAMER／Aqours
10. Step! ZERO to ONE／Aqours
11. スリリング・ワンウェイ／Aqours
12. MY舞☆TONIGHT／Aqours
13. Future flight／Aqours
00. 「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 6th LoveLive! DOME TOUR 2020」Opening Theme
01. 聖なる日の祈り／Aqours
02. ジングルベルがとまらない／Aqours
03. HAPPY PARTY TRAIN／Aqours
04. 青空Jumping Heart／Aqours
05. Party! Party! PaPaPaParty!／高海千歌、黒澤ダイヤ、津島善子
06. キモチもユメも一緒だね！／国木田花丸、黒澤ルビィ
07. Misty Frosty Love／桜内梨子、渡辺 曜
08. 涙が雪になる前に ／松浦果南、小原鞠莉
09. 未熟DREAMER／Aqours
10. Step! ZERO to ONE／Aqours
11. スリリング・ワンウェイ／Aqours
12. MY舞☆TONIGHT／Aqours
13. Future flight／Aqours
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