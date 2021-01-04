首相、解散時期で発言訂正　「秋」を「秋まで」

2021年1月4日 13時03分 (1月4日 13時38分更新) 会員限定
　年頭記者会見の菅首相。東京都と埼玉、千葉、神奈川の３県を対象に緊急事態宣言発令の検討に入ると表明した＝４日午前、首相官邸

　年頭記者会見の菅首相。東京都と埼玉、千葉、神奈川の３県を対象に緊急事態宣言発令の検討に入ると表明した＝４日午前、首相官邸

  • 　年頭記者会見の菅首相。東京都と埼玉、千葉、神奈川の３県を対象に緊急事態宣言発令の検討に入ると表明した＝４日午前、首相官邸
　菅義偉首相は４日の記者会見で、次の衆院解散・総選挙について問われ「当面は新型コロナウイルスの感染対策を最優先として取り組みたい。時間の制約を前提に、よくよく考えて判断したい」と述べた。衆院選のタイミングに関し、首相は「いずれにしろ秋のどこかでは」と発言したが、首相官邸は「秋までのどこかでは」に訂正した。

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