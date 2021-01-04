安藤麻２０位、ブルホバが優勝　アルペンＷ杯女子回転第４戦

2021年1月4日 05時09分 (1月4日 05時25分更新) 会員限定
　アルペンＷ杯女子回転第４戦、旗門を通過する安藤麻＝３日、ザグレブ（ゲッティ＝共同）

　アルペンＷ杯女子回転第４戦、旗門を通過する安藤麻＝３日、ザグレブ（ゲッティ＝共同）

  • 　アルペンＷ杯女子回転第４戦、旗門を通過する安藤麻＝３日、ザグレブ（ゲッティ＝共同）
　【ベルリン共同】アルペンスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は３日、ザグレブで女子回転第４戦が行われ、２４歳で平昌冬季五輪代表の安藤麻（日清医療食品）は２戦続けて３０位までによる２回目に進出し、合計タイム２分２秒３２で２０位だった。
　ペトラ・ブルホバ（スロバキア）が今季４勝目、通算１８勝目を挙げた。

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