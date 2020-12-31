桝太一＆水卜麻美“晴れ着”で特番司会 日テレ人気番組の司会者が“神回”発表
2020年12月31日 05時00分 (12月31日 05時06分更新)
来年の1月1日に、日本テレビ系『あっぱれ福袋TV』を放送（前10：00）。同局の桝太一アナ、水卜麻美アナが“晴れ着”で司会を務める。
『月曜から夜ふかし』『ザ!世界仰天ニュース』『ザ!鉄腕!DASH!』『世界の果てまでイッテQ!』『行列のできる法律相談所』といった人気番組の豪華司会者たちが、自分の番組の“神回”を発表。
『ZIP!』『スッキリ』『ヒルナンデス!』の司会者らも、続々登場する。
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