あす31日にテレビ朝日系で『大みそかだよ!ドラえもん1時間スペシャル』(後4:30~5:30)が放送される。2020年、原作の連載開始から50周年という記念すべき節目を迎えた『ドラえもん』。そんな2020年の大みそか、ドラえもんからさらなる“笑い”と“感動”のプレゼント。公開中の映画『STAND BY ME ドラえもん 2』と、来年3月5日から『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争(リトルスタ―ウォーズ)2021』が公開されることを記念して、今年はこの2作にちなんだエピソードの2本立て。

『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』は、ファンの間で名作と語り継がれる『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争』(1985年公開)を、新たな脚本によってよみがえらせたもの。最新技術を駆使して、“大きな宇宙の小さな星”を舞台にしたドラえもんたちの大冒険を描いていく。

そんな最新映画に関連した1作は、特撮をテーマにしたとっておきのエピソード「超大作特撮映画『宇宙大魔神』」。ドラえもんのひみつ道具“イージー特撮カメラ”を使って、特撮映画を作ることになったのび太たち。『宇宙大魔神』というタイトルの超大作の制作に挑むが、ジャイアンが乱入という大ハプニングが起きて…!?

映画『STAND BY ME ドラえもん 2』にちなんだ作品は、名作中の名作「のび太の結婚前夜」。『STAND BY ME ドラえもん 2』は結婚前夜の翌日、つまりのび太としずかの結婚式を描いた作品で、「のび太の結婚前夜」はそれにつながる感動のエピソード。何度見ても“ドラ泣き”必至の物語だ。

