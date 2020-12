11人組ダンス&ボーカルグループ・E-girlsがデビュー9周年記念日の28日、オンラインでラストライブ『LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER E-girls LAST LIVE』を行い、約9年におよぶグループの歴史に幕を下ろした。

E-girlsは所属事務所LDHの社名にもなっている3つのテーマをグループ名に冠した「Dream」「Happiness」「Flower」の3グループを中心に2011年5月に始動し、同年12月28日にシングル「Celebration!」でデビュー。個性豊かでファッショナブルなビジュアルと、LDHファミリーならではのキレキレなパフォーマンスなどで支持されてきた。

ラストライブ前半は、代表曲「Follow Me」「ごめんなさいのKissing You」をはじめとするヒットソングメドレー。ボーカルの藤井夏恋、鷲尾伶菜、武部柚那が「一緒に!」「もっともっと盛り上がっていきましょう」と声をかけながら、一列になったり三角形になったりと美しいフォーメーションチェンジで魅了する。楓を先頭にまるでランウェイのように練り歩いて別のステージに移動する姿もサマになる。

パフォーマー8人によるショーケースでは、須田が野性味あふれるワイルドなダンスを見せつけ、その熱量を受け取ったYURINOがしなやかかつ俊敏なソロダンスで魅せる。石井杏奈と山口乃々華の息の合ったペアダンスや、妖艶なSAYAKA、ダイナミックな楓、歌うように踊る坂東希、そして、リーダーの貫禄を感じさせる佐藤晴美のステージングでも圧倒した。

スダンナユズユリーのコーナーでは、「3人でステージに立つのは今日で最後ですが、私たちの世界観を最後まで楽しんで」と呼びかけ、3人らしいカラフルな衣装で「こんにちWhat's Up!」を熱唱。この日発売されたスダンナユズユリーのコンプリートアルバムに収録された新曲「THANK YOU」のライブパフォーマンスも最初で最後となり、3人は歌いながら涙が止まらずハグし、視聴者の涙を誘った。

現7人体制ではラストパフォーマンスとなったHappinessは、クールで洗練されたパフォーマンスを次々と披露。「Happinessとしてたくさんの夢をかなえられましたし、大好きなメンバーとも出会えました」(YURINO)、「Happinessがいなかったら、LDHを知ることもなかったと思うし、アーティストになりたいっていう夢を見つけることもできなかったくらい大切なグループ」(須田)と、離脱する2人がグループへの感謝の思いを伝えた。

後半は再びE-girlsのステージとなり、ボーカル3人が「So many stars」をしっとりと歌唱。EXILE「道」のカバーでは、「特別な時間をありがとう」「泣かないで歩こう」と、メンバーたちにピッタリと当てはまるフレーズを歌い上げた。

今後の活動についても発表され、パフォーマーのYURINOと須田アンナが年内をもってLDHを退社することになった7人組グループ・Happinessは5人体制となり、世界的プロデューサーとタッグを組み海外進出を目指すことに。

武部は、2018年に開催されたグローバルオーディションで選抜された、アグネス、アズメイ、ラリッサ(いずれもオランダ出身)、アサミ(東京出身)と共に新たなガールズグループ「SWEET REVENGE」で活動をスタート。佐藤はモデル、坂東、石井、山口は女優としてさらにキャリアを重ね、鷲尾は「伶」名義でソロシンガーとして活動する。

リーダーの佐藤はファンに向け「解散するけど、明日もっとみんなのことを好きになるんだろうなって感じました。ファンの皆さんには寂しい思いをさせてしまうかもしれないけれど、寂しくなったり、背中を押してほしくなったら、E-girlsの曲を聴いてパフォーマンスを見返してほしい。いつだって味方でいたいし、元気を与えられる存在でいたい。みんながそうやって想い続けてくれたらE-girlsは輝き続けられると信じています」とのメッセージを伝えた。

ラストナンバーは、ボーカルディレクションを担当してきた和田昌哉がメンバー11人の言葉を紡いで作ったという新曲「eleven」。曲中では佐藤の「We are!」にメンバーが「E-girls!」と呼応する円陣シーンで視聴者の胸を熱くさせ、約9年間の活動にピリオドを打った。

■『LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER E-girls LAST LIVE』

【E-girls】

1 北風と太陽

2 Follow Me

3 ごめんなさいのKissing You

4-1 Celebration!

4-2 クルクル

4-3 JUST IN LOVE

4-4 Diamond Only

4-5 CANDY SMILE

4-6 STRAWBERRY サディスティック

4-7 Merry × Merry Xmas

4-8 One Two Three

4-9 Highschool love

4-10 Y.M.C.A.

4-11 The NEVER ENDING STORY

5 Dance Dance Dance

6 Pink Champagne

【E-girls Performer 8P】

7-1 RYDEEN ~Dance All Night~

7-2 Go! Go! Let's Go!

7-3 My way

7-4 Show Time

【スダンナユズユリー】

8-1 こんにちWhat's Up!

8-2 CALL ME NOW

8-3 ハピゴラ!

8-4 LOOK AT ME NOW

8-5 Party on the pizza

8-6 OH BOY

8-7 First Time

9 THANK YOU

【Happiness】

10 Holiday

11 Show Me Your Heart

12 Love Wonderland

13 Ordinary Girls

14 Sexy Young Beautiful

【E-girls vocal 3P】

15 So many stars

【E-girls】

16 道

17 Love☆Queen

18 シンデレラフィット

19 Mr.Snowman

20 Anniversary!!

21 E.G. summer RIDER

22 ヒマワリ

23 Making Life!

24 Smile For Me(2020ver.)

【伶】

25 Call Me Sick

26 こんな世界にしたのは誰だ

【E-girls】

27 DANCE WITH ME NOW!

28 Tomorrow will be a good day

29 eleven

関連キーワード 音楽