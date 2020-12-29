オメガパフューム

◇２９日 「第６６回東京大賞典」（Ｇ１・大井・ダート２０００メートル）

単勝１番人気のオメガパフュームが史上初の３連覇を達成した。勝ち時計は２分６秒９で、重賞６勝目。勝ったミルコ・デムーロ騎手（４１）、安田翔伍調教師（３８）はともにこのレース３勝目。首差の２着に９番人気のカジノフォンテン、さらに２分の一馬身差の３着に３番人気のウェスタールンドが入った。２番人気のダノンファラオは好位から失速して１２着に敗れた。

▼オメガパフューム ▽牡５歳・芦毛▽父スウェプトオーヴァーボード、母オメガフレグランス（母の父ゴールドアリュール）▽馬主・原禮子氏▽生産者・北海道千歳市 社台ファーム▽戦績・１９戦９勝（うち地方８戦４勝）、重賞は２０１８年シリウスＳ・Ｇ３、東京大賞典・大井Ｇ１、１９年帝王賞・大井Ｊｐｎ１、東京大賞典・大井Ｇ１、２０年平安Ｓ・Ｇ３、東京大賞典・大井Ｇ１（１着賞金８０００万円）の６勝▽総収得賞金・５億５４９１万４０００円（うち地方３億９２７５万円）▽安田翔伍調教師、Ｍ・デムーロ騎手ともに１８、１９年オメガパフュームに続き３勝目。