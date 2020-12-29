レコ大で「竈門炭治郎のうた」生歌唱決定 大賞候補LiSAは『鬼滅の刃』を振り返る
2020年12月29日 12時00分 (12月29日 13時07分更新)
TBS系で30日に生放送される『第62回 輝く！日本レコード大賞』（後5：30～10：00、東京・新国立劇場）で、特別賞に輝いた『鬼滅の刃』から、アニメ版挿入歌ながら名曲と話題の「竈門炭治郎のうた」を椎名豪 featuring 中川奈美が生歌唱することが決定した。
公開中のアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が28日に興行収入歴代1位記録を19年ぶりに塗り替えるなど、話題沸騰中の『鬼滅の刃』。音楽もヒットし、テレビアニメ版第19話のクライマックスで流れた「竈門炭治郎のうた」は、劇中歌にもかかわらず、11/2付オリコン「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、LiSAの「炎」「紅蓮華」に次ぐ3位を記録したほど。劇伴にも携わる椎名豪氏が作曲し、声優で歌手の中川奈美が歌唱する同曲を新国立劇場から届ける。
さらに、アニメ版、劇場版双方の主題歌を担当したLiSAが記録的ヒットとなっている『鬼滅の刃』を振り返り、レコード大賞候補の「優秀作品賞」を受賞した劇場版主題歌「炎」を歌唱する。
このほか「特別賞」受賞者は、Uruが「あなたがいることで」「振り子」の2曲を、NiziUが「Make you happy」を、松田聖子が「SWEET MEMORIES」日本語バージョンと「風に向かう一輪の花」の2曲を披露。「特別国際音楽賞」を受賞したBTSは「Dynamite」と「Life Goes On」、「特別栄誉賞」を受賞した嵐の「レコ大」初パフォーマンスも決定している。
■『第62回輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者／作品
【優秀作品賞】
「I'm Here」三浦大知
「愛をください～Don't you cry～」純烈
「足跡」Little Glee Monster
「香水」瑛人
「世界中の隣人よ」乃木坂46
「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」DISH//
「離れていても」AKB48
「母」氷川きよし
「Fantasista～ファンタジスタ～」DA PUMP
「炎」LiSA
※曲名50音順
【優秀作品賞】
「I'm Here」三浦大知
「愛をください～Don't you cry～」純烈
「足跡」Little Glee Monster
「香水」瑛人
「世界中の隣人よ」乃木坂46
「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」DISH//
「離れていても」AKB48
「母」氷川きよし
「Fantasista～ファンタジスタ～」DA PUMP
「炎」LiSA
※曲名50音順
【新人賞】
真田ナオキ
Novelbright
豆柴の大群
Rin音
※50音順
真田ナオキ
Novelbright
豆柴の大群
Rin音
※50音順
【特別栄誉賞】
嵐
嵐
【特別賞】
Uru
鬼滅の刃
NiziU
松田聖子
米津玄師
※50音順
Uru
鬼滅の刃
NiziU
松田聖子
米津玄師
※50音順
【特別国際音楽賞】
BTS
BTS
【特別功労賞】
梓みちよ
小林信吾
ジャッキー吉川
筒美京平
服部克久
弘田三枝子
前田俊明
丸山雅仁
※50音順
梓みちよ
小林信吾
ジャッキー吉川
筒美京平
服部克久
弘田三枝子
前田俊明
丸山雅仁
※50音順
【最優秀歌唱賞】
福田こうへい
福田こうへい
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