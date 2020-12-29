今年の大相撲幕内最優秀新人賞に決まった琴勝峰吉成、昨年は炎鵬、一昨年は竜電【過去の受賞者一覧】
2020年12月29日 06時00分
中日スポーツ、東京中日スポーツ制定の第57回大相撲幕内最優秀新人賞に28日、東前頭3枚目の琴勝峰吉成(ことしょうほう・よしなり、21)=佐渡ケ嶽=が選考委員による投票で決まった。年明け1月10日の初場所初日中入り前、東京・両国国技館の土俵上で表彰式が行われる。
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◆琴勝峰の2020年全成績
初場所 西十両8 9勝6敗
春場所 東十両6 12勝敗(優勝)
7月場所 東前頭15 8勝7敗
秋場所 東前頭12 10勝5敗
11月場所 西前頭5 8勝7敗
◆中日幕内新人賞歴代受賞者一覧
1964年 北の富士 横綱
65年 長谷川 関脇
66年 該当者なし
67年 陸奥嵐 関脇
68年 高見山 関脇
69年 朝登 前2
70年 三重ノ海 横綱
71年 輪島 横綱
72年 魁傑 大関
73年 大錦 小結
74年 若三杉 横綱
75年 麒麟児 関脇
76年 該当者なし
77年 琴風 大関
78年 出羽の花 関脇
79年 朝汐 大関
80年 佐田の海 小結
81年 北天佑 大関
82年 麒ノ嵐 前2
83年 大ノ国 横綱
84年 保志 横綱
85年 北尾 横綱
86年 孝乃富士 小結
87年 栃乃和歌 関脇
88年 安芸ノ島 関脇
89年 久島 前1
90年 曙 横綱
91年 貴花田 横綱
92年 武蔵丸 横綱
93年 智ノ花 小結
94年 武双山 大関
95年 土佐ノ海 関脇
96年 玉春日 関脇
97年 栃東 大関
98年 千代大海 大関
99年 雅山 大関
00年 琴光喜 大関
01年 朝青龍 横綱
02年 該当者なし
03年 岩木山 小結
04年 白鵬★横綱
05年 琴欧州 大関
06年 豊真将 小結
07年 豪栄道 大関
08年 該当者なし
09年 該当者なし
10年 該当者なし
11年 栃乃若 前1
12年 妙義龍★関脇
13年 遠藤★小結
14年 逸ノ城★関脇
15年 該当者なし
16年 御嶽海★関脇
17年 阿武咲★小結
18年 竜電★小結
19年 炎鵬★前4
20年 琴勝峰★前12
※力士名は受賞時、地位は最高位、★
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