１１月場所１０日目 琴勝峰（奥）が御嶽海を激しく攻める

中日スポーツ、東京中日スポーツ制定の第57回大相撲幕内最優秀新人賞に28日、東前頭3枚目の琴勝峰吉成(ことしょうほう・よしなり、21)=佐渡ケ嶽=が選考委員による投票で決まった。年明け1月10日の初場所初日中入り前、東京・両国国技館の土俵上で表彰式が行われる。

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◆琴勝峰の2020年全成績

初場所 西十両8 9勝6敗

春場所 東十両6 12勝敗(優勝)

7月場所 東前頭15 8勝7敗

秋場所 東前頭12 10勝5敗

11月場所 西前頭5 8勝7敗

◆中日幕内新人賞歴代受賞者一覧

1964年 北の富士 横綱

65年 長谷川 関脇

66年 該当者なし

67年 陸奥嵐 関脇

68年 高見山 関脇

69年 朝登 前2

70年 三重ノ海 横綱

71年 輪島 横綱

72年 魁傑 大関

73年 大錦 小結

74年 若三杉 横綱

75年 麒麟児 関脇

76年 該当者なし

77年 琴風 大関

78年 出羽の花 関脇

79年 朝汐 大関

80年 佐田の海 小結

81年 北天佑 大関

82年 麒ノ嵐 前2

83年 大ノ国 横綱

84年 保志 横綱

85年 北尾 横綱

86年 孝乃富士 小結

87年 栃乃和歌 関脇

88年 安芸ノ島 関脇

89年 久島 前1

90年 曙 横綱

91年 貴花田 横綱

92年 武蔵丸 横綱

93年 智ノ花 小結

94年 武双山 大関

95年 土佐ノ海 関脇

96年 玉春日 関脇

97年 栃東 大関

98年 千代大海 大関

99年 雅山 大関

00年 琴光喜 大関

01年 朝青龍 横綱

02年 該当者なし

03年 岩木山 小結

04年 白鵬★横綱

05年 琴欧州 大関

06年 豊真将 小結

07年 豪栄道 大関

08年 該当者なし

09年 該当者なし

10年 該当者なし

11年 栃乃若 前1

12年 妙義龍★関脇

13年 遠藤★小結

14年 逸ノ城★関脇

15年 該当者なし

16年 御嶽海★関脇

17年 阿武咲★小結

18年 竜電★小結

19年 炎鵬★前4

20年 琴勝峰★前12

※力士名は受賞時、地位は最高位、★