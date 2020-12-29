今年の大相撲幕内最優秀新人賞に決まった琴勝峰吉成、昨年は炎鵬、一昨年は竜電【過去の受賞者一覧】

2020年12月29日 06時00分

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１１月場所１０日目　琴勝峰（奥）が御嶽海を激しく攻める

１１月場所１０日目　琴勝峰（奥）が御嶽海を激しく攻める

  • １１月場所１０日目　琴勝峰（奥）が御嶽海を激しく攻める
　中日スポーツ、東京中日スポーツ制定の第57回大相撲幕内最優秀新人賞に28日、東前頭3枚目の琴勝峰吉成(ことしょうほう・よしなり、21)=佐渡ケ嶽=が選考委員による投票で決まった。年明け1月10日の初場所初日中入り前、東京・両国国技館の土俵上で表彰式が行われる。
　　◇　　◇　　◇
◆琴勝峰の2020年全成績
　初場所　西十両8　9勝6敗
　春場所　東十両6　12勝敗(優勝)
　7月場所　東前頭15　8勝7敗
　秋場所　東前頭12　10勝5敗
　11月場所　西前頭5　8勝7敗
◆中日幕内新人賞歴代受賞者一覧
　1964年　北の富士　横綱
　65年　長谷川　関脇
　66年　該当者なし
　67年　陸奥嵐　関脇
　68年　高見山　関脇
　69年　朝登　前2
　70年　三重ノ海　横綱
　71年　輪島　横綱
　72年　魁傑　大関
　73年　大錦　小結
　74年　若三杉　横綱
　75年　麒麟児　関脇
　76年　該当者なし
　77年　琴風　大関
　78年　出羽の花　関脇
　79年　朝汐　大関
　80年　佐田の海　小結
　81年　北天佑　大関
　82年　麒ノ嵐　前2
　83年　大ノ国　横綱
　84年　保志　横綱
　85年　北尾　横綱
　86年　孝乃富士　小結
　87年　栃乃和歌　関脇
　88年　安芸ノ島　関脇
　89年　久島　前1
　90年　曙　横綱
　91年　貴花田　横綱
　92年　武蔵丸　横綱
　93年　智ノ花　小結
　94年　武双山　大関
　95年　土佐ノ海　関脇
　96年　玉春日　関脇
　97年　栃東　大関
　98年　千代大海　大関
　99年　雅山　大関
　00年　琴光喜　大関
　01年　朝青龍　横綱
　02年　該当者なし
　03年　岩木山　小結
　04年　白鵬★横綱
　05年　琴欧州　大関
　06年　豊真将　小結
　07年　豪栄道　大関
　08年　該当者なし
　09年　該当者なし
　10年　該当者なし
　11年　栃乃若　前1
　12年　妙義龍★関脇
　13年　遠藤★小結
　14年　逸ノ城★関脇
　15年　該当者なし
　16年　御嶽海★関脇
　17年　阿武咲★小結
　18年　竜電★小結
　19年　炎鵬★前4
　20年　琴勝峰★前12
　※力士名は受賞時、地位は最高位、★

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