2021年2月3日発売のTHE YELLOW MONKEYライブアルバム『Live Loud』ジャケット

THE YELLOW MONKEYの結成30周年記念ドームツアーから厳選された楽曲を収録した20年ぶりのライブアルバム『Live Loud』(来年2月3日発売)収録曲が28日、公開された。

ちょうど1年前の結成30周年記念日、2019年12月28日に行われたナゴヤドーム公演、今年2月11日の京セラドーム大阪、11月3日の東京ドームの計3公演で披露した全48曲79テイクからファン投票をもとに収録曲を決定した。

本作は初回盤(2CD)、通常盤(CD)の2形態。Disc1(通常盤・初回盤共通)はリード曲中心で固められ、ライブベスト盤ともいえるラインナップに。東京公演の「JAM」「バラ色の日々」は、事前に「Sing Loud!」企画で募集したファンの歌声も収録。東京ドームに響き渡った圧巻の“大合唱”の感動が蘇る。

Disc2(初回盤のみ)はTHE YELLOW MONKEYのライブには欠かせない、重要な役割を担う楽曲ぞろい。ボーナストラックとして、2017年に開催された福岡 ヤフオク!ドーム(現PayPayドーム)公演のオープニングナンバーが収録される。

ファン投票のほか、ライブに関わったスタッフからの投票も行われ、30周年記念ドームツアーを作り上げた全員の想いが詰まった集大成盤となる。

■THE YELLOW MONKEY『Live Loud』収録曲

▽Disc1(通常盤・初回盤共通)

01. ALRIGHT -Nagoya Dome, 2019.12.28-

02. SPARK -Nagoya Dome, 2019.12.28-

03. 太陽が燃えている -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

04. 砂の塔 -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

05. 追憶のマーメイド -Nagoya Dome, 2019.12.28-

06. 楽園 -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

07. パール -Tokyo Dome, 2020.11.3-

08. 天道虫 -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

09. BURN -Nagoya Dome, 2019.12.28-

10. LOVE LOVE SHOW -Nagoya Dome, 2019.12.28-

11. バラ色の日々 -Tokyo Dome, 2020.11.3-

12. SUCK OF LIFE -Nagoya Dome, 2019.12.28-

13. JAM -Tokyo Dome, 2020.11.3-

14. プライマル。-Tokyo Dome, 2020.11.3-

15. 未来はみないで -Tokyo Dome, 2020.11.3-

▽Disc2(初回盤のみ)

01. 真珠色の革命時代〜Pearl Light Of Revolution〜 -Tokyo Dome, 2020.11.3-

02. Romantist Taste -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

03. Balloon Balloon -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

04. MOONLIGHT DRIVE -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

05. LOVERS ON BACKSTREET -Nagoya Dome, 2019.12.28-

06. SLEEPLESS IMAGINATION -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

07. Four Seasons -Kyocera Dome Osaka, 2020.2.11-

08. 熱帯夜 -Tokyo Dome, 2020.11.3-

09. “I” -Nagoya Dome, 2019.12.28-

10. Horizon -Nagoya Dome, 2019.12.28-

11. Father -Nagoya Dome, 2019.12.28-

12. 悲しきASIAN BOY -Nagoya Dome, 2019.12.28-

Bonus Track.

Wedding Dress〜マリーにくちづけ -Fukuoka Yafuoku! Dome, 2017.12.28-

