女優の山本舞香が、フジテレビで大みそかに放送される格闘技の祭典『RIZIN.26』(後6:00~11:45)で行われる、RIZIN女子スーパーアトム級タイトルマッチをスペシャルゲストとして観戦することが決定した。

山本は小学校1年から9年間空手を習っており、小学校6年生の時に県大会で優勝し黒帯保持者となる。女優として活躍してからもその経験と抜群の運動能力を生かし、数々のアクションシーンを演じてきた。アクションの撮影前にはスパーリングの練習をするなどストイックに取り組み、格闘技に親しいことでも知られている。

今回の観戦について山本は「RIZINは年末にやる大きいイベントだと思っていたのでまさか私が呼んでいただけるとは思っていませんでしたので、うれしかったです。なかなかこういう機会はないので、ありがたいです」と早くも興奮ぎみ。

山本が『RIZIN』の会場で試合を観戦するのは初めてのこと。女子の頂上決戦を制しチャンピオンになるのは浜崎朱加か、山本美憂か。「やっぱり女性同士の闘いはテンション上がりますね。なかなか見られることないですし生で観戦できるのはすごく楽しみです」と激闘に期待している。

山本のほかにもスペシャルゲストが登場予定。放送席にはキャプテンの髙田延彦を始め、おなじみのおのののか、朝比奈彩、ケンドーコバヤシ。そして勝俣州和、武井壮が駆けつける。

<対戦カード>

【RIZINバンタム級タイトルマッチ】

朝倉海 vs 堀口恭司

【スペシャルワンマッチ】

那須川天心 vs クマンドーイ・ペットジャルーンウィット(タイ)

朝倉未来 vs 弥益ドミネーター聡志

【RIZINスタンディングバウト特別ルール】

五味隆典 vs 皇治

【RIZINスーパーアトム級タイトルマッチ】

浜崎朱加 vs 山本美憂

【スペシャルワンマッチ】

元谷友貴 vs 井上直樹

カイル・アグォン(グアム)vs クレベル・コイケ

萩原京平 vs 平本蓮

所英男 vs 太田忍

吉成名高 vs ペットマライ・ペットジャルーンウィット

佐々木憂流迦 vs 瀧澤謙太

浅倉カンナ vs あい

X vs シバター

中原太陽 vs 倉本一真

ミノワマン vs スダリオ剛

さくら vs 竹林エル

