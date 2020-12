紅白に初出演するEXIT

NHKは28日、大みそか恒例『第71回NHK紅白歌合戦』(後7:30~11:45 総合ほか)の曲順を発表。お笑いコンビ・EXITが初出演することも明らかになった。

トップバッターは白組のKing & Princeが「I promise」、続く紅組の1曲目はFoorinの「パプリカ」。また後半は紅組からNiziUの「Make you happy」、続いて白組が瑛人の「香水」と今年の話題曲で一気に盛り上げる。

今年いっぱいで活動休止する嵐は後半8番目に登場。「嵐×紅白 2020スペシャルメドレー」で締めくくる。MISIAが初の大トリ、白組では福山雅治が初のトリに決定した。

また、“お笑い第7世代”の筆頭格であるEXITがゲスト出演。親交のあるGENERATIONS の応援MCとして参加する。どんな“チャラ語”で紅白を盛り上げるのか注目が集まりそうだ。

司会は紅組・二階堂ふみ、白組・大泉洋、総合司会は内村光良(ウッチャンナンチャン)と同局の桑子真帆アナウンサーが務める。

ゲスト審査員は、女優・黒柳徹子、お笑いコンビ・サンドウィッチマン、女優・杉咲花、俳優・染谷将太、『チコちゃんに叱られる!』MC・チコちゃん、タレント・宮崎美子、演出家・宮本亞門氏、男子ハンマー投げ金メダリスト・室伏広治氏、俳優・吉沢亮(五十音順)。

■『第71回紅白歌合戦』歌唱順

【組】歌手名(出場回数)「曲目」

●前半

1.【白】King & Prince (3)「I promise」

2.【紅】Foorin(2)「パプリカ」

3.【白】山内恵介(6)「恋する街角」

4.【紅】milet(初)「inside you」

5.【紅】日向坂46(2)「アザトカワイイ」

6.【紅】櫻坂46(初)「Nobody's fault」

7.【白】Hey! Say! JUMP (4)「紅白SPメドレー ~みんなでエール2020~」

8.【紅】Little Glee Monster(4)「足跡」

9.【白】SixTONES(初)「Imitation Rain」

10.【紅】水森かおり(18)「瀬戸内 小豆島 ~2020映えSP~」

11.【白】GENERATIONS (2)「You & I」

12.【白】純烈(3)「愛をください ~Don’t you cry~」

13.【紅】坂本冬美(32)「ブッダのように私は死んだ」

14.【白】Kis-My-Ft2 (2)「We never give up!」

15.【紅】天童よしみ(25)「あんたの花道 ~腹筋太鼓乱れ打ちSP~」

16. 特別企画/さだまさし「奇跡2021~紅白バージョン~」

17.【紅】乃木坂46(6)「Route 246」

18.【白】鈴木雅之(3)「夢で逢えたら」

19. 紅白ディズニースペシャルメドレー

20.【白】五木ひろし(50)「山河」

●後半

21.【紅】NiziU(初)「Make you happy」

22.【白】瑛人(初)「香水」

23.【紅】Perfume(13)「Perfume Medley 2020」

24.【紅】BABYMETAL(初)「イジメ、ダメ、ゼッタイ」

25.【白】郷ひろみ(33)「筒美京平 トリビュートメドレー」

26.【紅】JUJU(初)「やさしさで溢れるように」

27.特別企画/連続テレビ小説「エール」GReeeeN「星空エール 紅白SP」

28.【白】嵐(12)「嵐×紅白 2020スペシャルメドレー」

29.【紅】LiSA(2)「アニメ「鬼滅の刃」紅白SPメドレー」

30.【白】Official髭男dism (2)「I LOVE...」

31.【白】三山ひろし(6)「北のおんな町 ~第4回 けん玉世界記録への道~」

32.【紅】YOASOBI(初)「夜に駆ける」

33.【白】関ジャニ∞(9)「みんなで踊ろう!前向きスクリーム!」

34.【紅】東京事変(初)「うるうるうるう~能動的閏〆篇~」

35.【白】ゆず(11)「雨のち晴レルヤ ~歓喜の歌 紅白SP~」

36.【紅】あいみょん(2)「裸の心」

37.特別企画/YOSHIKI「ENDLESS RAIN」

38.【紅】Superfly(5)「愛をこめて花束を」

39.【白】Mr.Children(2)「Documentary film」

40.【紅】石川さゆり(43)「天城越え」

41.【白】星野源 (6)「うちで踊ろう(大晦日)」

42.【白】氷川きよし(21)「限界突破×サバイバー」

43.【紅】松田聖子(24)「瑠璃色の地球 2020」

44.特別企画/松任谷由実「守ってあげたい」

45.【白】福山雅治(13)「家族になろうよ」

46.【紅】MISIA(5)「アイノカタチ」

