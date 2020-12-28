『鬼滅の刃』石原裕次郎賞受賞 『罪の声』が「日刊スポーツ映画大賞」作品賞に
2020年12月28日 05時00分 (12月28日 05時05分更新)
故・石原裕次郎さんの誕生日にちなみ、毎年12月28日に授賞式が行われている『第33回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞』の各賞受賞作品・受賞者が、発表された。なお、今年は新型コロナウイルスの影響により、授賞式の開催は中止が決定している。
作品賞は、小栗旬と星野源が共演する『罪の声』（土井裕泰監督）で、主演男優賞には小栗旬、主演女優賞には長澤まさみが選出された。また、大ヒットを記録している「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編』（外崎春雄監督）が石原裕次郎賞を受賞し、8月10日に亡くなった渡哲也さんに特別賞が贈られた。
■『第33回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞』の受賞者、作品は以下の通り。
作品賞：『罪の声』（土井裕泰監督）
監督賞：黒沢清監督（『スパイの妻』）
主演男優賞：小栗旬（『罪の声』）
主演女優賞：長澤まさみ（『MOTHER マザー』『コンフィデンスマンJP プリンセス編）
助演男優賞：妻夫木聡（『浅田家！』『Red』『一度も撃ってません』）
助演女優賞：渡辺真起子（『浅田家！』『37セカンズ』）
新人賞：服部樹咲（『ミッドナイトスワン』）
外国作品賞：『はちどり』（キム・ボラ監督）
石原裕次郎賞：『劇場版『鬼滅の刃』無限列車編』（外崎春雄監督）
石原裕次郎新人賞：岡田健史（『望み』『弥生、三月 キミを愛した30年』『ドクター・デスの遺産 －BLACK FILE－』）
特別賞：渡哲也さん
監督賞：黒沢清監督（『スパイの妻』）
主演男優賞：小栗旬（『罪の声』）
主演女優賞：長澤まさみ（『MOTHER マザー』『コンフィデンスマンJP プリンセス編）
助演男優賞：妻夫木聡（『浅田家！』『Red』『一度も撃ってません』）
助演女優賞：渡辺真起子（『浅田家！』『37セカンズ』）
新人賞：服部樹咲（『ミッドナイトスワン』）
外国作品賞：『はちどり』（キム・ボラ監督）
石原裕次郎賞：『劇場版『鬼滅の刃』無限列車編』（外崎春雄監督）
石原裕次郎新人賞：岡田健史（『望み』『弥生、三月 キミを愛した30年』『ドクター・デスの遺産 －BLACK FILE－』）
特別賞：渡哲也さん
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