気象庁

２８日午前２時４８分ごろ、鹿児島県の諏訪之瀬島で噴火が発生した。気象庁は噴火警戒レベルを２の「火山周辺規制」から３の「入山規制」に引き上げた。政府は、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置した。 気象庁によると、諏訪之瀬島の御岳火口で噴火。火口から約２キロの範囲では、飛散する大きな噴石に警戒するよう呼び掛けた。

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