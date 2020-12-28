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政府は２８日、観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」を全国で一時停止した。人の往来を抑制し、新型コロナ...
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国内で新たにコロナ変異種感染 英から帰国の女性、濃厚接触なし
厚生労働省は２７日、英国から帰国した東京都の５０代女性が、新たに新型コロナウイルスの変異種に感染した...
12月27日
国内で２９４８人新型コロナ感染 死者は計４０人
国内で２７日、新たに２９４８人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京は７０８人で、１２月の感染...
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立憲民主党の羽田雄一郎（はた・ゆういちろう）参院議員＝長野選挙区＝が２７日、東京都内で死去した。５３...
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福井県あわら市の製薬会社「小林化工」は２７日、睡眠導入剤が混入した爪水虫の治療薬を服用したことによる...
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【パリ、ベルリン、ローマ共同】欧州連合（ＥＵ）主要国のフランス、ドイツ、イタリアで２７日、米製薬大手...