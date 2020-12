スペシャルライブを開催した超特急 カメラマン:米山三郎、深野輝美

5人組ダンス&ボーカルグループの超特急が26日、オンラインスペシャルライブ『Superstar』の2日目公演を開催した。

結成9周年記念日の12月25日から3日間にわたって行われている本公演は、すべてが異なる構成・メニューとなっており、2日目のテーマは「超特急のキズナ物語」。思い出深き1stシングルを皮切りに、9年の歩みの中で節目となった曲、大事な曲を組み込みながら、メンバー5人の、そして8号車(ファンの総称)たちとの“キズナ”をストーリー性豊かにつづった。

ラストは、初期からおなじみで、今回のツアータイトルにもなっている「Superstar」を3年ぶりにニューバージョンで披露。メンバーコールからのソロダンスも新しいアレンジとなり、積み重ねた歴史の先の進化を、見事に体現してみせた。

■『Superstar』2日目公演のセットリスト

M1:TRAIN

M2:gr8est journey

M3:Burn!

M4:バッタマン

M5:need you

M6:refrain

M7:What’s up!?

M8:My Buddy

M9:Snow break

M10:Beautiful Chaser

M11:小さな光

M12:Starlight

M13:a kind of love

M14:Asayake

M15:Winter Show

M16:超ネバギバDANCE

M17:超えてアバンチュール

M18:キズナアルゴリズム

M19:Stand up

M20:Superstar

