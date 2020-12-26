『The Covers Fes 2020』放送直前、パフォーマンス曲＆歌唱写真一挙公開
2020年12月26日 16時00分 (12月26日 18時06分更新)
NHK・BSプレミアムで放送されている音楽番組『The Covers』が年に一回実施し、今年で7回目となるスペシャルフェス『The Covers Fes 2020』が27日（後10：30～深0：00）、BSプレミアム／BS4Kで放送される。
2020年に活躍したアーティストがNHKホールに集結。収録は今月8日、約850人の観客を入れて行われた。今年デビュー20周年を迎えた鬼束ちひろ、連続テレビ小説『おちょやん』の主題歌を手がける秦 基博、今年デビュー満20年を迎え初めてのポップス・アルバムをリリースした氷川きよし、今年初めてのカバーアルバムが爆発的なヒットを記録中の宮本浩次らが、名曲カバーパフォーマンスを次々と披露。
注目は、LEGENDゲストの寺尾聰。NHKホールでの音楽番組出演は、2007年『NHK紅白歌合戦』以来。今回は1981年に発表し、160万枚を超える大ヒットを記録した日本の名盤『Reflections』から、不朽の名曲「ルビーの指環」「出航 SASURAI」、アルバムのオープニング曲「HABANA EXPRESS」を歌唱し、観客を魅了した。
カバーズプレゼンツ！として、その歌声も話題のMC池田エライザが幼少期の思い出の曲をカバーする。
■鬼束ちひろ（カバーズフェス初出演）
♪「 飾りじゃないのよ 涙は 」（ 中森明菜／1984年／詞・曲：井上陽水）
♪「焼ける川」（鬼束ちひろ／2020年／詞・曲：鬼束ちひろ）
♪「 飾りじゃないのよ 涙は 」（ 中森明菜／1984年／詞・曲：井上陽水）
♪「焼ける川」（鬼束ちひろ／2020年／詞・曲：鬼束ちひろ）
■ GLIM SPANKY（3回目の登場）
♪「まちぶせ」（石川ひとみ／1981年／詞・曲：荒井由実）
♪「東京は燃えてる」（GLIM SPANKY／2020年／詞：松尾レミ 曲： GLIM SPANKY）
♪「まちぶせ」（石川ひとみ／1981年／詞・曲：荒井由実）
♪「東京は燃えてる」（GLIM SPANKY／2020年／詞：松尾レミ 曲： GLIM SPANKY）
■秦 基博
♪「春よ、来い」（松任谷由実／1994年／詞・曲： 松任谷由実）
♪「泣き笑いのエピソード」（秦 基博／2020年／詞・曲：秦 基博）
♪「春よ、来い」（松任谷由実／1994年／詞・曲： 松任谷由実）
♪「泣き笑いのエピソード」（秦 基博／2020年／詞・曲：秦 基博）
■氷川きよし
♪「GET ALONG TOGETHER-愛を贈りたいから-」（山根康広／1993年／詞・ 曲：山根康広）
♪「雪の華」（中島美嘉／2003年／詞： Satomi 曲：松本良喜）
♪「白い衝動」（氷川きよし／2020年／詞・曲：岩崎貴文）
♪「GET ALONG TOGETHER-愛を贈りたいから-」（山根康広／1993年／詞・ 曲：山根康広）
♪「雪の華」（中島美嘉／2003年／詞： Satomi 曲：松本良喜）
♪「白い衝動」（氷川きよし／2020年／詞・曲：岩崎貴文）
■宮本浩次
♪「喝采」（ちあきなおみ／1972年／詞：吉田旺 曲：中村泰士）
♪「異邦人」（久保田早紀／1979年／詞・曲：久保田早紀）
♪「ハレルヤ」（宮本浩次／2020年／詞・曲：宮本浩次）
♪「喝采」（ちあきなおみ／1972年／詞：吉田旺 曲：中村泰士）
♪「異邦人」（久保田早紀／1979年／詞・曲：久保田早紀）
♪「ハレルヤ」（宮本浩次／2020年／詞・曲：宮本浩次）
■LEGEND Guest 寺尾聰
♪「HABANA EXPRESS」（寺尾聰／1981年／詞：有川正沙子 曲：寺尾聰）
♪「出航 SASURAI」（寺尾聰／1980年／詞：有川正沙子 曲：寺尾聰）
♪「ルビーの指環」（寺尾聰／1981年／詞：松本隆 曲：寺尾聰）
♪「HABANA EXPRESS」（寺尾聰／1981年／詞：有川正沙子 曲：寺尾聰）
♪「出航 SASURAI」（寺尾聰／1980年／詞：有川正沙子 曲：寺尾聰）
♪「ルビーの指環」（寺尾聰／1981年／詞：松本隆 曲：寺尾聰）
■池田エライザ
♪「ゴッドファーザー～愛のテーマ」（1972年／詞： L.Kusik 曲： N.Rota 訳詞：千家和也）
♪「ゴッドファーザー～愛のテーマ」（1972年／詞： L.Kusik 曲： N.Rota 訳詞：千家和也）
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