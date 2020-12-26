『The Covers Fes 2020』BSプレミアム／BS4Kで12月27日放送 （C）NHK

NHK・BSプレミアムで放送されている音楽番組『The Covers』が年に一回実施し、今年で7回目となるスペシャルフェス『The Covers Fes 2020』が27日（後10：30～深0：00）、BSプレミアム／BS4Kで放送される。

2020年に活躍したアーティストがNHKホールに集結。収録は今月8日、約850人の観客を入れて行われた。今年デビュー20周年を迎えた鬼束ちひろ、連続テレビ小説『おちょやん』の主題歌を手がける秦 基博、今年デビュー満20年を迎え初めてのポップス・アルバムをリリースした氷川きよし、今年初めてのカバーアルバムが爆発的なヒットを記録中の宮本浩次らが、名曲カバーパフォーマンスを次々と披露。

注目は、LEGENDゲストの寺尾聰。NHKホールでの音楽番組出演は、2007年『NHK紅白歌合戦』以来。今回は1981年に発表し、160万枚を超える大ヒットを記録した日本の名盤『Reflections』から、不朽の名曲「ルビーの指環」「出航 SASURAI」、アルバムのオープニング曲「HABANA EXPRESS」を歌唱し、観客を魅了した。

カバーズプレゼンツ！として、その歌声も話題のMC池田エライザが幼少期の思い出の曲をカバーする。

■鬼束ちひろ（カバーズフェス初出演）

♪「 飾りじゃないのよ 涙は 」（ 中森明菜／1984年／詞・曲：井上陽水）

♪「焼ける川」（鬼束ちひろ／2020年／詞・曲：鬼束ちひろ）

■ GLIM SPANKY（3回目の登場）

♪「まちぶせ」（石川ひとみ／1981年／詞・曲：荒井由実）

♪「東京は燃えてる」（GLIM SPANKY／2020年／詞：松尾レミ 曲： GLIM SPANKY）

■秦 基博

♪「春よ、来い」（松任谷由実／1994年／詞・曲： 松任谷由実）

♪「泣き笑いのエピソード」（秦 基博／2020年／詞・曲：秦 基博）

■氷川きよし

♪「GET ALONG TOGETHER-愛を贈りたいから-」（山根康広／1993年／詞・ 曲：山根康広）

♪「雪の華」（中島美嘉／2003年／詞： Satomi 曲：松本良喜）

♪「白い衝動」（氷川きよし／2020年／詞・曲：岩崎貴文）

■宮本浩次

♪「喝采」（ちあきなおみ／1972年／詞：吉田旺 曲：中村泰士）

♪「異邦人」（久保田早紀／1979年／詞・曲：久保田早紀）

♪「ハレルヤ」（宮本浩次／2020年／詞・曲：宮本浩次）

■LEGEND Guest 寺尾聰

♪「HABANA EXPRESS」（寺尾聰／1981年／詞：有川正沙子 曲：寺尾聰）

♪「出航 SASURAI」（寺尾聰／1980年／詞：有川正沙子 曲：寺尾聰）

♪「ルビーの指環」（寺尾聰／1981年／詞：松本隆 曲：寺尾聰）

■池田エライザ

♪「ゴッドファーザー～愛のテーマ」（1972年／詞： L.Kusik 曲： N.Rota 訳詞：千家和也）

関連キーワード 音楽