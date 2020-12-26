札幌市の保育園に車突っ込む　園児ら複数人けがか

2020年12月26日 14時53分 (12月26日 15時09分更新) 会員限定
　保育園に車が突っ込んだ現場＝２６日午後０時５２分、札幌市

　保育園に車が突っ込んだ現場＝２６日午後０時５２分、札幌市

  • 　保育園に車が突っ込んだ現場＝２６日午後０時５２分、札幌市
　２６日昼ごろ、札幌市中央区で車３台が絡む事故があり、うち乗用車１台が保育園に突っ込んだ。札幌・中央署などによると、園児ら複数人がけがをしたもよう。全員命に別条はないとみられる。
　現場はＪＲ札幌駅から西に約２キロの住宅街。

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