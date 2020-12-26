【写真特集】全日本フィギュアスケート選手権＜第２日＞（２６日）　公式練習

2020年12月26日 11時29分 (12月26日 11時43分更新) 会員限定
公式練習で調整する羽生結弦（木戸佑撮影）

公式練習で調整する羽生結弦（木戸佑撮影）

  • 公式練習で調整する羽生結弦（木戸佑撮影）
  • 公式練習で調整する羽生結弦（木戸佑撮影）
  • 公式練習で調整する羽生結弦（木戸佑撮影）
  • 公式練習で調整する宇野昌磨（木戸佑撮影）
  • 公式練習で調整する宇野昌磨（木戸佑撮影）
  • 公式練習で調整する鍵山優真（木戸佑撮影）
　長野市ビッグハットで開幕したフィギュアスケートの全日本選手権。男子の公式練習が行われた。

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