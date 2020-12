来年1月10日に東京・有明アリーナで行われるプロダンスリーグ「D.LEAGUE」の開幕戦に、MIYAVI、PKCZ(R)、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、EXILE SHOKICHI×CrazyBoyの4組がゲストアーティストとしてスペシャルパフォーマンスを行うことが決定した。

EXILE SHOKICHI×CrazyBoyが「D.LEAGUE」アンバサダーに就任したことを記念し、24日にABEMAで配信された三代目 J SOUL BROTHERSのオンラインライブ『LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER 三代目J SOUL BROTHERS~Xmas Party~』にはDリーガーが参戦し、三代目JSBとのスペシャルコラボレーションが実現。EXILE SHOKICHI×CrazyBoyが「D.LEAGUE」テーマソングとして書き下ろした新曲「GET IT ON」を初披露した。

なお、MIYAVIは「D.LEAGUE」開幕戦のゲスト審査員を務め、PKCZ(R)はアンセム(応援歌)を手がける。

■「D.LEAGUE」概要

・シーズン:2021年1月10日~6月30日

・参画企業・チーム:

エイベックス/avex ROYALBRATS(エイベックス ロイヤルブラッツ)

KADOKAWA/KADOKAWA DREAMS(カドカワ ドリームズ)

コーセー/KOSE 8ROCKS(コーセーエイトロックス)

サイバーエージェント/CyberAgent Legit(サイバーエージェント レジット)

セガサミーホールディングス/SEGA SAMMY LUX(セガサミー ルクス)

セプテーニ・ホールディングス/SEPTENI RAPTURES(セプテーニ ラプチャーズ)

フルキャストホールディングス/FULLCAST RAISERZ(フルキャスト レイザーズ)

ベネフィット・ワン/Benefit one MONOLIZ(ベネフィット・ワン モノリス)

USEN-NEXT HOLDINGS/USEN-NEXT I'moon(ユーセンネクスト アイ・ムーン)

・チーム構成:年間で出演する「レギュラーダンサー」、期間限定で出演する「SPダンサー」、チームの監督的な役割となる「ディレクター」で構成。毎回のラウンドに出演するのは8人、「レギュラーダンサー」と「SPダンサー」が出演する。※ディレクターがレギュラーダンサーとして出演する場合もあり

・ルール:2分~2分15秒のダンスパフォーマンスを制作し、年間12ラウンドのレギュラーシーズンを9チームで戦う。毎ラウンドの順位ごとに勝ち点が配分され、年間を通して上位4チームがチャンピオンシップへ進出、シーズンチャンピオンを決定する。

・審査方法:審査員4人の合計得点とオーディエンス得点を合わせた100点満点で計算し、1点でも多いチームから高い勝ち点が配分される。

