テレビ朝日系の音楽番組「ミュージックステーション」が25日、「ウルトラSUPER LIVE2020」を午後5時から生放送する。66組の豪華アーティストが出演。この日は朝から「Mステ録画」がトレンドインした。

クリスマスをテーマにした楽曲や今年流行の曲がそろい、スペシャルメドレーなど特別なパフォーマンスも。

午後5時からの1時間は学生や若者向けの出演者が多い。[Alexandros]『風になって』、E-girlsが『Follow Me』など。AKB48が『言い訳Maybe』などを披露し、A.B.C-Z、櫻坂46、DA PUMP、日向坂46、BABYMETALなどが出演する。

午後6時からは幅広い世代向けのアーティストが出演し始める。aiko『ハニーメモリー』、いきものがかり『ブルーバード』、マカロニえんぴつ『恋人ごっこ』、三浦大知『Antelope』、milet『Who I Am』など。「ジャニーズトンチキ名曲メドレー」と称して、関ジャニ∞やNEWSなどジャニーズが集まっての特別メドレーも。

午後7時からは、子供たちを交え、家族でクリスマスを楽しめる時間となりそうだ。『パプリカ』で有名になったFoorinや、AI『ハピネス』、BoA『メリクリ』、ディズニー名曲メドレー「いつか王子様が」「美女と野獣」「星に願いを」も。

午後8時からは、ドラマの主題歌になった曲や今年ヒットした話題曲など耳なじみある曲が多く集まる。ドラマ「テセウスの船」の主題歌のUru『あなたがいることで』、新語・流行語大賞ノミネートもされた瑛人『香水』や、ドラマ「35歳の少女」の主題歌・King Gnu『三文小説』。DISH//『猫 ~THE FIRST TAKE ver.~』、ヒットチャートを席巻したNiziU『Make you happy』、アニメ「鬼滅の刃」の主題歌であるLiSA『紅蓮華』などだ。



