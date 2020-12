『ASIA FASHION AWARD』が世界にメッセージを発表

歌手で俳優の木村拓哉や人気グループ・Kis-My-Ft2が過去に出演した『ASIA FASHION AWARD』の公式サイトで、「We'll get through this, together. みんなで一緒になってコロナを乗り越えよう!」というメッセージとともに、これまでイベントに参加してきたアーティストやモデル、キャスト、スタッフたちのマスク姿の写真が公開された。

2016年から毎年開催されてきた同イベントには、毎年アジアをけん引するクリエイター、アーティスト、ファッションモデル、シェフら、さまざまな業界のリーディングパーソンが参加。4年連続台北で行われてきたイベントだが、日本からも多くのサポーター企業が来場し、国やジャンルを超え、台北ではテレビ生中継や、世界に向けてインターネットで生配信されてきた。

新しい生活様式への対応を迫られ少しずつ順応し始めている世界で、急速に「世界の標準的な普通の風景」になったマスク姿。公開されたビジュアルはこの新しいアイコンを通して、どんなことも乗り越える人間の強さを表現したいという『ASIA FASHION AWARD』の考えに賛同した多くの参加者の姿で構成されている。

2018年にリン・チーリンとイベントアンバサダーを務めた木村は「Let's do our best and overcome this situation together! TAK」というエールのほか、ダレノガレ明美、HIKAKIN、miwa、Kis-My-Ft2から「今を乗り越えよう」というメッセージや、台湾、香港、ベトナム、カンボジアなどアジア各地域の参加者からも力強い言葉の数々が寄せられている。

5年目を迎えた今年は『Think One Asia』を標語とし、発信し続けてきた『ASIA FASHION AWARD』として、イベント開催という形にとらわれることなく「アジアのたくさんの人に感動や未来への希望を届けたい」という想いを同じくするアジア中の多くの参加者の協力を得て、世界中へ熱いメッセージが発信している。

