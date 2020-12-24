ミスチルが聖夜に贈る スペシャルセッション映像公開
2020年12月24日 20時05分 (12月24日 22時05分更新)
Mr.Childrenが24日、YouTubeチャンネルでスペシャルセッション映像『Memories Sessions』を公開した。
今月2日に発売し、12/14付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得した、2年2ヶ月ぶり通算20枚目のオリジナルアルバム『SOUNDTRACKS』収録曲「Documentary film」「memories」の２曲をスペシャルセッション。
「Documentary film」はボーカル・桜井和寿、ギター・田原健一に加え、ピアノ・小林武史、チェリスト・四家卯大が率いるカルテット編成で。「memories」は桜井と小林、四家率いるカルテット編成で披露する。
Mr.Childrenからの“クリスマスプレゼント”とも言えそうな映像は、12月31日までの限定公開。
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