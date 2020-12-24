Hey! Say! JUMPの最新アルバム『Fab! -Music speaks.-』が、初週25.0万枚を売り上げ、12月22日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位： Fab! -Music speaks.- ／ Hey!Say!JUMP

2位： SOUNDTRACKS ／ Mr.Children

3位： Resonance:2nd Album ／ NCT

4位： ガルパ ボカロカバーコレクション ／ Poppin’Party,Afterglow,Pastel*Palettes,Roselia ハロー、ハッピーワールド!,Morfonica,RAISE A SUILEN

5位： マッカートニーIII ／ ポール・マッカートニー

6位： 令和二年、雨天決行 ／ amazarashi

7位： This is 嵐 ／ 嵐

8位： 何者 ／ ポルカドットスティングレイ

9位： AKIRA ／ 福山雅治

10位： ミリオンデイズ～あの日のわたしと、歌え。～ mixed by DJ和 ／ DJ和

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



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