12/28付週間アルバムランキング1位はHey!Say!JUMPの『Fab! -Music speaks.-』
2020年12月24日 17時00分 (12月24日 17時07分更新)
Hey! Say! JUMPの最新アルバム『Fab! -Music speaks.-』が、初週25.0万枚を売り上げ、12月22日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングはこちら。
1位： Fab! -Music speaks.- ／ Hey!Say!JUMP
2位： SOUNDTRACKS ／ Mr.Children
3位： Resonance:2nd Album ／ NCT
4位： ガルパ ボカロカバーコレクション ／ Poppin’Party,Afterglow,Pastel*Palettes,Roselia ハロー、ハッピーワールド!,Morfonica,RAISE A SUILEN
5位： マッカートニーIII ／ ポール・マッカートニー
6位： 令和二年、雨天決行 ／ amazarashi
7位： This is 嵐 ／ 嵐
8位： 何者 ／ ポルカドットスティングレイ
9位： AKIRA ／ 福山雅治
10位： ミリオンデイズ～あの日のわたしと、歌え。～ mixed by DJ和 ／ DJ和
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。
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