ももクロ『ももいろ歌合戦』応援団長に舘ひろし 出演者第2弾に河村隆一、EXITも
2020年12月24日 12時05分 (12月24日 13時07分更新)
アイドルグループ・ももいろクローバーZの大みそか恒例の年越しカウントダウンライブイベント『第4回 ももいろ歌合戦〜ニッポンの底力〜』（東京・グランドプリンスホテル新高輪 飛天、後5：00〜深1：00 ABEMA無料生放送）の出場者第2弾と歌唱曲、組分けが発表された。応援団長として、俳優・舘ひろしが就任したことも明らかになった。
お笑いコンビ・EXIT、LUNA SEAのボーカル・河村隆一が初出場するほか、ももクロのニューアルバムのタイトルにもなったニューヨーク・ヤンキースの田中将大投手は“皆勤賞”の4回目の出場が決定。元アイドリング!!!の朝日奈央、元BiSのファーストサマーウイカの特別企画出演、Fischer's・シルクロードのコメント出演も決まった。
第1弾出場者も含めた組分けと歌唱曲も発表。初出場の広瀬香美は、白組で百田夏菜子とともに名曲「ロマンスの神様」をデュエット。同じく初出場の高木ブーは、紅組の高城れにとともに“たかぎ”スペシャルコラボを繰り広げる。
■『第4回 ももいろ歌合戦〜ニッポンの底力〜史上最多アーティストと年越し 8時間生放送』
▽総合司会
東京03［4］
▽総合司会
東京03［4］
▽応援団長
舘ひろし［初］
舘ひろし［初］
▽紅組出場者／披露楽曲（50音順、［］内は出場回数）
アップアップガールズ（仮）［3］ ＆アップアップガールズ（2）［初］／『FOREVER YOUNG』
OWV［初］／『Ready Set Go』
角田晃広（東京03）［4］／『HOLD YOUR LAST CHANCE』
河村隆一［初］／『名なし花』
Kizuna AI［2］／『Touch Me』
木梨憲武［初］
Creepy Nuts［3］／『かつて天才だった俺たちへ』
サイプレス上野とロベルト吉野［4］／『PRINCE OF YOKOHAMA 2016』
さだまさし［4］／『奇跡2021』
STARRY PLANET☆ ［初］／『Bloomy＊スマイル』
高木ブー［初］／『ON A LITTLE BAMBOO BRIDGE』
東京女子流［3］／『キミニヲクル』
中澤卓也［2］／『約束』
西川貴教［2］／『As a route of ray』
Happy Around! from D4DJ［初］／『ぐるぐるDJ TURN!!』
妃海風［2］／『パート・オブ・ユア・ワールド』
ファンキー加藤［2］／『On Your Mark』
松崎しげる［3］／『愛のメモリー』
松本明子［4］／『星猫』＆『リンドバーグ』
夕闇に誘いし漆黒の天使達［初］／『猫サンキュー』
夢スター春・秋 選抜メンバー（あべ静江・石井明美・桑江知子・ZERO・平浩二・高道・保科有里・三善英史）［初］／『ごめんなさい、ありがとう』
アップアップガールズ（仮）［3］ ＆アップアップガールズ（2）［初］／『FOREVER YOUNG』
OWV［初］／『Ready Set Go』
角田晃広（東京03）［4］／『HOLD YOUR LAST CHANCE』
河村隆一［初］／『名なし花』
Kizuna AI［2］／『Touch Me』
木梨憲武［初］
Creepy Nuts［3］／『かつて天才だった俺たちへ』
サイプレス上野とロベルト吉野［4］／『PRINCE OF YOKOHAMA 2016』
さだまさし［4］／『奇跡2021』
STARRY PLANET☆ ［初］／『Bloomy＊スマイル』
高木ブー［初］／『ON A LITTLE BAMBOO BRIDGE』
東京女子流［3］／『キミニヲクル』
中澤卓也［2］／『約束』
西川貴教［2］／『As a route of ray』
Happy Around! from D4DJ［初］／『ぐるぐるDJ TURN!!』
妃海風［2］／『パート・オブ・ユア・ワールド』
ファンキー加藤［2］／『On Your Mark』
松崎しげる［3］／『愛のメモリー』
松本明子［4］／『星猫』＆『リンドバーグ』
夕闇に誘いし漆黒の天使達［初］／『猫サンキュー』
夢スター春・秋 選抜メンバー（あべ静江・石井明美・桑江知子・ZERO・平浩二・高道・保科有里・三善英史）［初］／『ごめんなさい、ありがとう』
▽白組出場者／披露楽曲（50音順、［］内は出場回数）
浅草出身の大物師匠［3］／『浅草キッド』
EXIT［初］／『I got it get it』
泉谷しげる［2］／『春夏秋冬』
HY［初］／『AM11:00』
オーイシマサヨシ［初］／『世界が君を必要とする時が来たんだ』
尾上松也［初］／『俺のおかげさ』
香芝誠・生駒吉乃［初］／『この世界をうまく泳ぐなら』
氣志團［4］
倖田來未［2］／『Killer monsteR』
塩乃華織［4］／『七尾線』
私立恵比寿中学［2］／『仮契約のシンデレラ』
SUPER★DRAGON ［2］ ／『行くぜっ！怪盗少女』
スカイピース［初］／『オタパリパーティー』
ZERO［初］／『NAROCO』
TTJ［初］／『シャウト！』
戸田恵子［初］／『強がり』
NOKKO［2］／『人魚』
HYDE［初］
広瀬香美［初］／『ロマンスの神様』
mirage2［初］／『キセキ』
森口博子［4］／『君を見つめて-The time I’m seeing you- / with 本田雅人』＆『水の星へ愛をこめて』
Reol［初］／『第六感』
浅草出身の大物師匠［3］／『浅草キッド』
EXIT［初］／『I got it get it』
泉谷しげる［2］／『春夏秋冬』
HY［初］／『AM11:00』
オーイシマサヨシ［初］／『世界が君を必要とする時が来たんだ』
尾上松也［初］／『俺のおかげさ』
香芝誠・生駒吉乃［初］／『この世界をうまく泳ぐなら』
氣志團［4］
倖田來未［2］／『Killer monsteR』
塩乃華織［4］／『七尾線』
私立恵比寿中学［2］／『仮契約のシンデレラ』
SUPER★DRAGON ［2］ ／『行くぜっ！怪盗少女』
スカイピース［初］／『オタパリパーティー』
ZERO［初］／『NAROCO』
TTJ［初］／『シャウト！』
戸田恵子［初］／『強がり』
NOKKO［2］／『人魚』
HYDE［初］
広瀬香美［初］／『ロマンスの神様』
mirage2［初］／『キセキ』
森口博子［4］／『君を見つめて-The time I’m seeing you- / with 本田雅人』＆『水の星へ愛をこめて』
Reol［初］／『第六感』
▽特別企画出演
朝日奈央［初］
石川柊太［2］
石田重廣&保科有里（夢グループ）［初］
えなこ［初］
大物歌舞伎俳優［初］
岡田将生［2］
オラキオ［初］
Kanakoo［3］
川崎鷹也［初］
芸能人大物YouTuber［初］
GO（オテンキ）［初］
シルクロード（Fischer’s）［3］※コメント出演
笑福亭鶴瓶［4］
ジョーク東郷［初］
水前寺清子［4］
たこやきレインボー［3］
田中将大［4］
超ときめき宣伝部［初］
中山秀征［初］
703号室［初］
野々村真［2］
花柳糸之社中［4］
ハラミちゃん［初］
ヒプノシスマイク（山田二郎・入間銃兎・夢野幻太郎・伊弉冉一二三・躑躅森盧笙・四十物十四）［3］
ひらめ［初］
ファーストサマーウイカ［初］
ほたるゲンジ［2］
■放送概要
放送日程：12月31日（木）午後5時〜深夜1時（予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル
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石川柊太［2］
石田重廣&保科有里（夢グループ）［初］
えなこ［初］
大物歌舞伎俳優［初］
岡田将生［2］
オラキオ［初］
Kanakoo［3］
川崎鷹也［初］
芸能人大物YouTuber［初］
GO（オテンキ）［初］
シルクロード（Fischer’s）［3］※コメント出演
笑福亭鶴瓶［4］
ジョーク東郷［初］
水前寺清子［4］
たこやきレインボー［3］
田中将大［4］
超ときめき宣伝部［初］
中山秀征［初］
703号室［初］
野々村真［2］
花柳糸之社中［4］
ハラミちゃん［初］
ヒプノシスマイク（山田二郎・入間銃兎・夢野幻太郎・伊弉冉一二三・躑躅森盧笙・四十物十四）［3］
ひらめ［初］
ファーストサマーウイカ［初］
ほたるゲンジ［2］
■放送概要
放送日程：12月31日（木）午後5時〜深夜1時（予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル
『第4回 ももいろ歌合戦〜ニッポンの底力〜』
放送日程：12月31日（木）
BS日テレ：午後7時～深0時45分
ニッポン放送：午後10時〜
放送日程：12月31日（木）
BS日テレ：午後7時～深0時45分
ニッポン放送：午後10時〜
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