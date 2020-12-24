アイドルグループ・ももいろクローバーZの大みそか恒例の年越しカウントダウンライブイベント『第4回 ももいろ歌合戦〜ニッポンの底力〜』（東京・グランドプリンスホテル新高輪 飛天、後5：00〜深1：00 ABEMA無料生放送）の出場者第2弾と歌唱曲、組分けが発表された。応援団長として、俳優・舘ひろしが就任したことも明らかになった。

お笑いコンビ・EXIT、LUNA SEAのボーカル・河村隆一が初出場するほか、ももクロのニューアルバムのタイトルにもなったニューヨーク・ヤンキースの田中将大投手は“皆勤賞”の4回目の出場が決定。元アイドリング!!!の朝日奈央、元BiSのファーストサマーウイカの特別企画出演、Fischer's・シルクロードのコメント出演も決まった。

第1弾出場者も含めた組分けと歌唱曲も発表。初出場の広瀬香美は、白組で百田夏菜子とともに名曲「ロマンスの神様」をデュエット。同じく初出場の高木ブーは、紅組の高城れにとともに“たかぎ”スペシャルコラボを繰り広げる。

■『第4回 ももいろ歌合戦〜ニッポンの底力〜史上最多アーティストと年越し 8時間生放送』

▽総合司会

東京03［4］

▽応援団長

舘ひろし［初］

▽紅組出場者／披露楽曲（50音順、［］内は出場回数）

アップアップガールズ（仮）［3］ ＆アップアップガールズ（2）［初］／『FOREVER YOUNG』

OWV［初］／『Ready Set Go』

角田晃広（東京03）［4］／『HOLD YOUR LAST CHANCE』

河村隆一［初］／『名なし花』

Kizuna AI［2］／『Touch Me』

木梨憲武［初］

Creepy Nuts［3］／『かつて天才だった俺たちへ』

サイプレス上野とロベルト吉野［4］／『PRINCE OF YOKOHAMA 2016』

さだまさし［4］／『奇跡2021』

STARRY PLANET☆ ［初］／『Bloomy＊スマイル』

高木ブー［初］／『ON A LITTLE BAMBOO BRIDGE』

東京女子流［3］／『キミニヲクル』

中澤卓也［2］／『約束』

西川貴教［2］／『As a route of ray』

Happy Around! from D4DJ［初］／『ぐるぐるDJ TURN!!』

妃海風［2］／『パート・オブ・ユア・ワールド』

ファンキー加藤［2］／『On Your Mark』

松崎しげる［3］／『愛のメモリー』

松本明子［4］／『星猫』＆『リンドバーグ』

夕闇に誘いし漆黒の天使達［初］／『猫サンキュー』

夢スター春・秋 選抜メンバー（あべ静江・石井明美・桑江知子・ZERO・平浩二・高道・保科有里・三善英史）［初］／『ごめんなさい、ありがとう』

▽白組出場者／披露楽曲（50音順、［］内は出場回数）

浅草出身の大物師匠［3］／『浅草キッド』

EXIT［初］／『I got it get it』

泉谷しげる［2］／『春夏秋冬』

HY［初］／『AM11:00』

オーイシマサヨシ［初］／『世界が君を必要とする時が来たんだ』

尾上松也［初］／『俺のおかげさ』

香芝誠・生駒吉乃［初］／『この世界をうまく泳ぐなら』

氣志團［4］

倖田來未［2］／『Killer monsteR』

塩乃華織［4］／『七尾線』

私立恵比寿中学［2］／『仮契約のシンデレラ』

SUPER★DRAGON ［2］ ／『行くぜっ！怪盗少女』

スカイピース［初］／『オタパリパーティー』

ZERO［初］／『NAROCO』

TTJ［初］／『シャウト！』

戸田恵子［初］／『強がり』

NOKKO［2］／『人魚』

HYDE［初］

広瀬香美［初］／『ロマンスの神様』

mirage2［初］／『キセキ』

森口博子［4］／『君を見つめて-The time I’m seeing you- / with 本田雅人』＆『水の星へ愛をこめて』

Reol［初］／『第六感』

▽特別企画出演

朝日奈央［初］

石川柊太［2］

石田重廣&保科有里（夢グループ）［初］

えなこ［初］

大物歌舞伎俳優［初］

岡田将生［2］

オラキオ［初］

Kanakoo［3］

川崎鷹也［初］

芸能人大物YouTuber［初］

GO（オテンキ）［初］

シルクロード（Fischer’s）［3］※コメント出演

笑福亭鶴瓶［4］

ジョーク東郷［初］

水前寺清子［4］

たこやきレインボー［3］

田中将大［4］

超ときめき宣伝部［初］

中山秀征［初］

703号室［初］

野々村真［2］

花柳糸之社中［4］

ハラミちゃん［初］

ヒプノシスマイク（山田二郎・入間銃兎・夢野幻太郎・伊弉冉一二三・躑躅森盧笙・四十物十四）［3］

ひらめ［初］

ファーストサマーウイカ［初］

ほたるゲンジ［2］

■放送概要

放送日程：12月31日（木）午後5時〜深夜1時（予定）

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル

『第4回 ももいろ歌合戦〜ニッポンの底力〜』

放送日程：12月31日（木）

BS日テレ：午後7時～深0時45分

ニッポン放送：午後10時〜

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