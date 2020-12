アイドルグループ・ももいろクローバーZの大みそか恒例の年越しカウントダウンライブイベント『第4回 ももいろ歌合戦〜ニッポンの底力〜』(東京・グランドプリンスホテル新高輪 飛天、後5:00〜深1:00 ABEMA無料生放送)の出場者第2弾と歌唱曲、組分けが発表された。応援団長として、俳優・舘ひろしが就任したことも明らかになった。

お笑いコンビ・EXIT、LUNA SEAのボーカル・河村隆一が初出場するほか、ももクロのニューアルバムのタイトルにもなったニューヨーク・ヤンキースの田中将大投手は“皆勤賞”の4回目の出場が決定。元アイドリング!!!の朝日奈央、元BiSのファーストサマーウイカの特別企画出演、Fischer's・シルクロードのコメント出演も決まった。

第1弾出場者も含めた組分けと歌唱曲も発表。初出場の広瀬香美は、白組で百田夏菜子とともに名曲「ロマンスの神様」をデュエット。同じく初出場の高木ブーは、紅組の高城れにとともに“たかぎ”スペシャルコラボを繰り広げる。

■『第4回 ももいろ歌合戦〜ニッポンの底力〜史上最多アーティストと年越し 8時間生放送』

▽総合司会

東京03[4]

▽応援団長

舘ひろし[初]

▽紅組出場者/披露楽曲(50音順、[]内は出場回数)

アップアップガールズ(仮)[3] &アップアップガールズ(2)[初]/『FOREVER YOUNG』

OWV[初]/『Ready Set Go』

角田晃広(東京03)[4]/『HOLD YOUR LAST CHANCE』

河村隆一[初]/『名なし花』

Kizuna AI[2]/『Touch Me』

木梨憲武[初]

Creepy Nuts[3]/『かつて天才だった俺たちへ』

サイプレス上野とロベルト吉野[4]/『PRINCE OF YOKOHAMA 2016』

さだまさし[4]/『奇跡2021』

STARRY PLANET☆ [初]/『Bloomy*スマイル』

高木ブー[初]/『ON A LITTLE BAMBOO BRIDGE』

東京女子流[3]/『キミニヲクル』

中澤卓也[2]/『約束』

西川貴教[2]/『As a route of ray』

Happy Around! from D4DJ[初]/『ぐるぐるDJ TURN!!』

妃海風[2]/『パート・オブ・ユア・ワールド』

ファンキー加藤[2]/『On Your Mark』

松崎しげる[3]/『愛のメモリー』

松本明子[4]/『星猫』&『リンドバーグ』

夕闇に誘いし漆黒の天使達[初]/『猫サンキュー』

夢スター春・秋 選抜メンバー(あべ静江・石井明美・桑江知子・ZERO・平浩二・高道・保科有里・三善英史)[初]/『ごめんなさい、ありがとう』

▽白組出場者/披露楽曲(50音順、[]内は出場回数)

浅草出身の大物師匠[3]/『浅草キッド』

EXIT[初]/『I got it get it』

泉谷しげる[2]/『春夏秋冬』

HY[初]/『AM11:00』

オーイシマサヨシ[初]/『世界が君を必要とする時が来たんだ』

尾上松也[初]/『俺のおかげさ』

香芝誠・生駒吉乃[初]/『この世界をうまく泳ぐなら』

氣志團[4]

倖田來未[2]/『Killer monsteR』

塩乃華織[4]/『七尾線』

私立恵比寿中学[2]/『仮契約のシンデレラ』

SUPER★DRAGON [2] /『行くぜっ!怪盗少女』

スカイピース[初]/『オタパリパーティー』

ZERO[初]/『NAROCO』

TTJ[初]/『シャウト!』

戸田恵子[初]/『強がり』

NOKKO[2]/『人魚』

HYDE[初]

広瀬香美[初]/『ロマンスの神様』

mirage2[初]/『キセキ』

森口博子[4]/『君を見つめて-The time I’m seeing you- / with 本田雅人』&『水の星へ愛をこめて』

Reol[初]/『第六感』

▽特別企画出演

朝日奈央[初]

石川柊太[2]

石田重廣&保科有里(夢グループ)[初]

えなこ[初]

大物歌舞伎俳優[初]

岡田将生[2]

オラキオ[初]

Kanakoo[3]

川崎鷹也[初]

芸能人大物YouTuber[初]

GO(オテンキ)[初]

シルクロード(Fischer’s)[3]※コメント出演

笑福亭鶴瓶[4]

ジョーク東郷[初]

水前寺清子[4]

たこやきレインボー[3]

田中将大[4]

超ときめき宣伝部[初]

中山秀征[初]

703号室[初]

野々村真[2]

花柳糸之社中[4]

ハラミちゃん[初]

ヒプノシスマイク(山田二郎・入間銃兎・夢野幻太郎・伊弉冉一二三・躑躅森盧笙・四十物十四)[3]

ひらめ[初]

ファーストサマーウイカ[初]

ほたるゲンジ[2]

■放送概要

放送日程:12月31日(木)午後5時〜深夜1時(予定)

放送チャンネル:ABEMA SPECIAL2チャンネル

『第4回 ももいろ歌合戦〜ニッポンの底力〜』

放送日程:12月31日(木)

BS日テレ:午後7時~深0時45分

ニッポン放送:午後10時〜

