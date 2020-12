ももいろクローバーZ

アイドルグループ・ももいろクローバーZが、親交の深いニューヨーク・ヤンキースの田中将大投手へ贈った歴代応援歌を収録したアルバム、その名も『田中将大』を来年2月24日に発売することが決定した。

田中投手は東北楽天ゴールデンイーグルス時代から、ももクロの楽曲を登場曲として使用。2014年の米メジャーリーグ移籍以降は、田中投手の応援歌として制作されたオリジナルの新曲が起用されてきた。これまでに使用された登場曲は、オリジナル7曲、既存曲3曲で全10曲にのぼる。

オリジナル曲の制作にはGReeeeN(2019年)、ファンキー加藤(2018・20年)も参加しており、ストレートでメッセージ性の強い楽曲が根強く支持されてきた。しかし、未発売曲が多く、これらの楽曲を聴くことができるのはライブだけだったことから、リリースを求める声が多数寄せられていたという。

アルバムの1曲目には、ももクロのライブでは欠かせない出囃子「overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜」の収録も決定。これもファンにとってはうれしい初収録となる。

YouTubeでは本作の告知トレーラーが公開された。

■ももいろクローバーZ『田中将大』(田中将大応援歌アルバム)収録曲

01. overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜

02. 走れ! -ZZ ver.-

03. DNA狂詩曲(ルビ:ラプソディ) -ZZ ver.-

04. My Dear Fellow -ZZ ver.-

05. 勝手に君に -ZZ ver.-

06. GET Z, GO!!!! -ZZ ver.-

07. 何時だって挑戦者 -ZZ ver.-

08. 吼えろ

09. 背番号

10. On Your Mark/ももいろクローバーZ with ファンキー加藤

BONUS. On Your Mark -MCZ only-

