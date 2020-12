アイドルグループ・NMB48の吉田朱里の卒業公演が21日、大阪・難波のNMB48劇場で行われた。当初は11月30日に開かれる予定だったが、自身の体調不良で延期に。YouTubeチャネルなどで「アイドル留年中」としていたが、仕切り直しでこの日を迎えた。

本公演は、吉田以外の出演メンバーも内容もシークレットで行われた。オープニングは、東由樹、石田優美、加藤夕夏、小嶋花梨、塩月希依音、安田桃寧とともに7人で「LOVE修行」「Seventeen」「恋なんかNo thank you!」を披露した。

吉田は自身がプロデュースした7期研究生の『Will be idol』公演を“セルフカバー”し、出演してほしいメンバーに自ら電話で交渉した裏話を明かすと、「ちゃんと踊るのは卒コン(10月24日、大阪城ホール)以来。ていうか、卒業公演延期って何? 最後まで振り回してすみません!」と3週間遅れの卒業公演となったことをユーモアを交えながらお詫びした。

ユニットコーナーでは、安田と塩月が「となりのバナナ」、東・石田・加藤・小嶋が「エンドロール」、吉田がソロで「夢でKiss me!」をパフォーマンス。間奏のせりふで「ダ~メ!卒業してからキスして」と、NMB48で10年間培ったアイドル力を発揮すると、観客はりみならず安田も「キスしたくなっちゃいますよね~」とメロメロになった。

制服衣装に着替えた7人で「Choose me!」「制服が邪魔をする」「最後のカタルシス」を歌うと、ラストはデビュー曲「絶滅黒髪少女」で本編を締めくくり。アンコールで「らしくない」「僕が負けた夏』」「待ってました、新学期」「高嶺の林檎」を4曲メドレーで届けると、Wアンコールでは1期生として苦楽を共にしてきた白間美瑠と「卒業旅行」を歌い、最後は2人で手をつないで笑顔を見せた。

卒業セレモニーでは、公演メンバー6人と白間に加え、梅山恋和、川上千尋、渋谷凪咲、上西怜、村瀬紗英、山本彩加もステージに登場。吉田が所属するチームNのメンバーもオンライン中継でつながるなか、同期で親友でもある門脇佳奈子(2016年2月に卒業)からの手紙を渋谷が代読した。吉田が門脇に「書いてほしいって頼んだ」という。

「10年もアイドルを続けられるのは本当にすごい!もっとすごいのは自己プロデュース力。後輩のためにグループのために思いやる心。今のNMB48がこんなにステキなグループなのは、朱里ちゃんがそうやってみんなを引っ張ってくれたから」と賛辞を送られた吉田は涙。「佳奈子がそばにいてくれたから、いろんなことを決断できた。本当にありがとう」と感謝の気持ちを伝えた。

吉田は「10年前ここで初めて公演をした時の景色を今でも覚えています。この劇場でファンの皆さんに会うとすごく安心したし、ステージに立ってアイドルをしている時間が一番好きでした。皆さんとの絆があったから、自分がアイドルであることに自信を持てました」と活動を振り返り、「この1年、もっと公演をしたかった。それだけが心残りだけど、メンバーにはここをずっと守ってほしい」と願いを託した。

続けて「本当に寂しいです。やっと実感してきた感じがします。NMB48が大好きで、一番の宝物でした。次はコスメプロデュースに全力を注いで、『アカリン大成功したな』って思ってもらえるように、ここを飛び立ちたいと思います。10年間本当にありがとうございました!」と決意を語った。

最後は14人で「夢に色がない理由」を歌い上げ、最高の笑顔で10年間のアイドル活動に終止符を打った。

■吉田朱里卒業公演セットリスト

01. LOVE修行

02. Seventeen

03. 恋なんかNo thank you!

04. となりのバナナ

05. エンドロール

06. 夢でKiss me

07. Choose me!

08. 制服が邪魔をする

09. 最後のカタルシス

10. 絶滅黒髪少女

【アンコール】

EC1. らしくない

EC2. 僕が負けた夏

EC3. 待ってました新学期

EC4. 高嶺の林檎

【Wアンコール】

WEN1. 卒業旅行

WEN2. 夢に色がない理由

