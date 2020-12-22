『関ジャム』名物ジャニーズトンチキ名曲企画が『Mステ ウルトラSUPER LIVE 2020』に登場

テレビ朝日系で25日に放送される年末大型特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』（後5：00～11：10）のメドレー企画の内容が22日、発表された。

関ジャニ∞がレギュラー出演する同局系『関ジャム 完全燃SHOW』（毎週日曜 後11：00）の人気企画『ジャニーズ伝統トンチキ名曲』がMステに登場。“ジャニーさんイズム”が凝縮され、ヒャダインが「確信犯のトンチキ」と評絶賛した数々の楽曲の中から、NEWSが「チュムチュム」、Sexy Zoneが「バィバィDuバィ〜See you again〜」、関ジャニ∞が「∞SAKAおばちゃんROCK」をメドレーで披露し、その３組にジャニーズJr.のHiHi Jets＆美 少年も加わって、少年隊の「デカメロン伝説」を迫力のパフォーマンスで魅せる。

また、『ミュージックステーション』×『ジャニーズJr.』の新展開が始動。詳細はウルトラ SUPERLIVEの放送内で発表することが予告されている。

カバーソングメドレーでは、JUJUはスキマスイッチの「奏（かなで）」を、森七菜はCMでもおなじみ、ホフディランの名曲「スマイル」、宮本浩次は宇多田ヒカルの「First Love」、広瀬香美はYouTubeでも話題となったOfficial髭男dismの「Pretender」を披露する。

放送当日はクリスマスとあり、この時期に聞きたくなるクリスマスソングメドレーも。CHEMISTRY「My Gift to You」、AI「ハピネス」をはじめ、「おうちでMステクリスマス」を盛り上げる名曲の数々を歌い継ぐ。

■『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』出演者＆歌唱曲

AI「ハピネス」

aiko「ハニーメモリー」

あいみょん「裸の心」

嵐 スペシャルメドレー

［Alexandros］「風になって」

いきものがかり「ブルーバード」

E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas★」「北風と太陽」

Uru「あなたがいることで」

瑛人「香水」

EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」

AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」

A.B.C-Z「終電を超えて～Christmas Night～」

小沢健二「強い気持ち・強い愛」

KAT-TUN「僕らの街で」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」

KinKi Kids「新しい時代」

King & Prince「I promise」

King Gnu「三文小説」

久保田利伸「Boogie Ride」「LA・LA・LA LOVE SONG」

CHEMISTRY「My Gift to You」

コブクロ「卒業」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

櫻坂46「Nobody’s fault」

THE RAMPAGE「FEARS」

三代目 J SOUL BROTHERS「RISING SOUL」

ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」

JUJU「奏（かなで）」

Jr. EXILE「WAY TO THE GLORY」

GENERATIONS「You ＆ I」

SixTONES「ST」

Snow Man「Grandeur」

Superfly「覚醒」

SEKAI NO OWARI「silent」

Sexy Zone「NOT FOUND」

DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」

DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」

東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY～仮面の約束 feat.川上洋平」

東京事変「青のＩＤ」「閃光少女」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”

NiziU「Make you happy」

NEWS「ビューティフル」

乃木坂46「Route 246」

Perfume「Time Warp」

HIKAKIN&SEIKIN「光」

ビリー・アイリッシュ「bad guy」

日向坂46「アザトカワイイ」

広瀬香美「Pretender」

福山雅治「虹」「革命」

V6「It’s my life」

Foorin「パプリカ」

Hey! Say! JUMP「ナイモノネダリ」

BABYMETAL「Distortion（feat. Alissa White-Gluz）」

BoA「メリクリ」

星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」

マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」

三浦大知「Antelope」

Mr.Children「Birthday」「Documentary film」

MISIA「THE GLORY DAY」

宮本浩次「First Love」

milet「Who I Am」

森七菜「スマイル」

LiSA「紅蓮華」「炎」

Little Glee Monster「足跡」

高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二 ディズニー名曲メドレー

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