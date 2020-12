NHKは21日、大みそか恒例『第71回NHK紅白歌合戦』(後7:30~11:45 総合ほか)の曲目を発表した。出場するジャニーズグループ7組の曲目は以下の通り(50音順)。

・嵐(12)

嵐×紅白 2020スペシャルメドレー

・関ジャニ∞(9)

みんなで踊ろう!前向きスクリーム!

・Kis-My-Ft2(2)

We never give up!

・King & Prince(3)

I promise

・SixTONES(初)

Imitation Rain

・Snow Man(初)

D.D.

・Hey! Say! JUMP(4)

紅白SPメドレー ~みんなでエール2020~

司会は紅組・二階堂ふみ、白組・大泉洋、総合司会は内村光良(ウッチャンナンチャン)と同局の桑子真帆アナウンサーが務める。

