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県内の新型コロナウイルス感染者は二十日、新たに十三人確認され、感染者数は千四十六人になった。また県は...
12月21日
【愛知】刈谷・日高保育園の保育士がコロナ感染 ２１日休園
刈谷市は二十日、同市日高保育園に勤務する二十代の保育士の女性一人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【愛知】瀬戸の小学生１人、新型コロナに感染
瀬戸市は二十日、市内の小学校に通う児童一人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。児童は同日に発熱...
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二〇一〇年末に始まった中東の民主化運動「アラブの春」の混乱で低迷し、十年近くかけて回復したチュニジア...
「高山市の対応は矛盾」飲食店憤り 協力金制度利用せず時短要請
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、岐阜県高山市が午後九時以降の酒類を伴う飲食などを自粛するよう...
愛知・西尾市議１４人がコンパニオン伴い宴会 「批判甘んじて受ける」
愛知県西尾市議会（定数三〇）の自民系最大会派「市民クラブ」に所属する市議十四人が、十八日夜に市内の旅...