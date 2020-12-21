三重県は２１日、新たに２０～８０代の男女７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち名張市の４０代女性は、クラスター（感染者集団）が発生した伊賀市の岡波総合病院に勤務する看護師。このクラスター関係の感染者は３０人となった。

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