週末の映画動員ランキング(興行通信社調べ)が21日、発表され、10月16日に公開されたアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』は、10週連続の1位となった。

『鬼滅の刃』は、公開3日間で興行収入46億円、10日間で107億円、17日間で157億円、24日間で204億円、1ヶ月で233億円、公開16日間で動員数1000万人、45日間で2000万人を突破した大ヒット映画。興収300億円超えは2002年3月下旬に突破した『千と千尋の神隠し』以来、約18年ぶりの快挙で、国内史上最速の快挙となる。きょう発表された最新の興行収入では、311.6億円を記録し、『千と千尋の神隠し』まで残り約5.2億円に迫っている。

なお、同ランキングで10週連続1位を獲得するのは、ディズニー映画『アナと雪の女王』(2014年)以来、6年ぶりとなる。

■『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』興行成績の推移(公開日10月16日)

公開3日間:興行収入46億2311万7450円、動員数342万493人

公開10日間:興行収入107億5423万2550円、動員数798万3442人(前週比較+約61億円)

公開17日間:興行収入157億9936万5450円、動員数1189万1254人(前週比較+約50億円)

公開24日間:興行収入204億8361万1650円、動員数1537万3943人(前週比較+約47億円)

公開31日間:興行収入233億4929万1050円、動員数1750万5285人(前週比較+約29億円)

公開39日間:興行収入259億1704万3800円、動員数1939万7589人(前週比較+約26億円)

公開45日間:興行収入275億1243万8050円、動員数2053万2177人(前週比較+約16億円)

公開52日間:興行収入288億4887万5300円、動員数2152万5216人(前週比較+約13億円)

公開59日間:興行収入302億8930万7700円、動員数2253万9385人(前週比較+約14億円)

公開66日間:興行収入311億6664万7900円、動員数2317万5884人(前週比較+約9億円)

■全国映画動員ランキングトップ10(12月19日・20日)

1位:劇場版「鬼滅の刃」無限列車編

2位:新解釈・三國志

3位:約束のネバーランド

4位:STAND BY ME ドラえもん 2

5位:劇場短編 仮面ライダーセイバー/劇場版 仮面ライダーゼロワン

6位:ワンダーウーマン 1984

7位:滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie

8位:天外者

9位:劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編Wandering; Agateram

10位:ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q

