クリスマスライブでステージ復帰したMISIA Photo by Santin Aki

MISIAが19・20日の両日、東京国際フォーラム ホールAでクリスマス限定ライブ『So Special Christmas』を開催し、11月15日にテレビ番組収録中の落馬で背骨を骨折した全治6週間の重傷からステージ復帰した。

自身初のクリスマス・チャリティ・アルバム『So Special Christmas』発売を記念したクリスマス限定ライブとあり、ステージには白いクリスマスツリーがそびえ、大きなトナカイのクラフトが飾られた。スペシャル編成のバンドは総勢16人。ニューヨークを中心に活躍するトランペッターの黒田卓也をはじめ、ピアノ、ギター、ベース、ドラムにストリングスのカルテット、「So Special クワイア」と名付けられたコーラス隊7人で構成される。

クリスマス・キャロルとして有名な「Gloria -glorious evolution-」で幕を開け、早速クリスマスメドレーへ。「Joy to the World」「きよしこの夜」など4曲を、ちょっと大人なクリスマスといった雰囲気のアレンジで披露された。

大けがをしてからの初のステージとなり、MISIAは「ご心配おかけしました」とあいさつ。「順調に回復いたしまして、お医者様からも『大丈夫』とお墨付きをもらってステージに立っております」と語り、観客を安心させた。

そして、今回のライブとクリスマス・チャリティ・アルバム『So Special Christmas』に込めた想いにも触れ、「”So”という言葉には、もちろん”とっても”という意味があるのですが、知的障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を提供している『SPECIAL OLYMPICS(SO)』という組織があるんです。その理念に共感して、”So”と付けました」と説明。アルバムとライブの収益の一部は、SOの日本組織「公益財団法人スペシャルオリンピックス日本(SON)」に寄付される。

MISIAがこれまでに発表してきたクリスマスソングを中心に「大きな愛の木の下で」「ULTRA X’MAS」「Holy Hold Me」などを披露。「Everything」「THE GLORY DAY」でクライマックスを迎えると、ラストの「THE GLORY DAY」では圧巻のロングトーンを連発し、年末に向けてMISIAが完全復活した。

アンコールで代表的なクリスマスソング「White Christmas」などを披露したMISIAは「悲しい気持ちが伝わるように、楽しい気持ちはもっと伝わります。どんどん楽しいことや笑顔を伝えていきましょう。そうなれるように音楽という“ワクチン”をお届けしていきたいと思います」とファンに伝えた。

24・25日には東京・ブルーノート東京でクリスマスディナーショーを開催、25日にはテレビ朝日系『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』出演、大みそかには『第71回NHK紅白歌合戦』出場も決まっている。

■MISIA『So Special Christmas』セットリスト(12月20日公演)

01. Gloria -glorious evolution-

02. クリスマスメドレー(Joy to the world~ママがサンタにキスをした~きよしこの夜~サンタが街にやってくる)

03. 大きな愛の木の下で

04. This Christmas

05. ULTRA X’MAS

06. Holy Hold Me

07. 君の背中にはいつも愛がある

08. Everything

09. THE GLORY DAY

【アンコール】

EN1. White Christmas

EN2. アイノカタチ

