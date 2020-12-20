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大井川の環境保全、国に要望 リニア工事で静岡の１０市町
リニア中央新幹線建設工事を巡り、環境への影響を懸念する静岡県内の大井川流域１０市町の首長らが２０日、...
12月20日
容疑者は窓口営業部長 長野・佐久郵便局７０００万円窃盗
長野県佐久市の佐久郵便局の金庫から７０００万円が盗まれた事件で、日本郵便信越支社（長野市）は２０日、...
観光列車・現美新幹線ラストラン 「走る美術館」新潟駅でお別れ
上越新幹線で移動しながら現代アートを車内で鑑賞できる観光列車「現美新幹線」が２０日、運行を終えた。「...
よくある感染症状、初めは一部 嗅覚３％、発熱で半数と和歌山県
和歌山県は２０日までに、新型コロナウイルスに感染し何らかの症状が出た人のうち、発症当日から嗅覚異常が...
手荷物からＰＣ出さずに保安検査 成田国際線、利便性向上
飛行機搭乗前の保安検査の際、手荷物からノートパソコンやタブレット端末を取り出さずに検査できるコンピュ...
境港「じゃんことカニ感謝祭」 ＧｏＴｏ商店街事業に採択、鳥取
カニの水揚げ日本一の鳥取県境港市で、水産物がテーマのイベント「じゃんことカニ感謝祭」が１９日に開幕し...