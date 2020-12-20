川崎で男性刺され殺人で捜査　ベトナム国籍か

2020年12月20日 20時40分 (12月20日 20時41分更新) 会員限定
　１９日午後１０時半ごろ、川崎市中原区内の橋の上で「人が倒れている」と通行人から１１９番があった。男性は病院に搬送されたが、２０日午後、死亡が確認された。
　中原署によると、男性はベトナム国籍とみられる。腹部に刃物によるとみられる刺し傷があり、殺人事件として捜査。身元や死因の特定を進めている。

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