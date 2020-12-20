◇20日 全国高校駅伝(京都市・たけびしスタジアム京都発着)

女子は安城学園(愛知)が初出場で13位と健闘した。同じく初出場の美濃加茂(岐阜)は29位。男子は昨年3位の佐久長聖(長野)が5位に入った。豊川(愛知)は28位と振るわなかった。優勝は男女とも世羅(広島)で、男子が歴代最多を更新する5年ぶり10度目、女子が5年ぶり2度目。男女同一校の優勝は昨年の仙台育英(宮城)に続いて大会史上4度目で、世羅は2015年以来2度目の快挙となった。

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【男子区間1位記録】

▽1区(10キロ)鶴川正也(熊本・九州学院)28分56秒

▽2区(3キロ)村尾雄己(長野・佐久長聖)8分1秒

▽3区(8.1075キロ)コスマス・ムワンギ(広島・世羅)22分39秒★

▽4区(8.0875キロ)吉岡大翔(佐久長聖)23分5秒

▽5区(3キロ)内藤一輝(京都・洛南)小原快都(宮城・仙台育英)8分41秒

▽6区(5キロ)堀颯介(仙台育英)14分28秒

▽7区(5キロ)山田修人(岡山・倉敷)13分58秒☆

【注】★印は区間記録、☆印はタイ記録

【女子区間1位記録】

▽1区(6キロ)酒井美玖(福岡・北九州市立)19分18秒

▽2区(4.0975キロ)ワングイ・エスター(岡山・興譲館)12分23秒

▽3区(3キロ)中須瑠菜(鹿児島・神村学園)9分37秒

▽4区(3キロ)鳥居華(神村学園)9分15秒

▽5区(5キロ)テレシア・ムッソーニ(広島・世羅)14分37秒★

【注】★印は区間新記録