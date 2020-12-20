Ｊ２、徳島が初優勝で天皇杯へ　福岡に敗れるも得失点差で上回る

2020年12月20日 18時01分 (12月20日 18時56分更新) 会員限定
　福岡を得失点差で上回りＪ２初優勝を決め、大喜びの徳島イレブン＝ベススタ（ゲッティ＝共同）

　福岡を得失点差で上回りＪ２初優勝を決め、大喜びの徳島イレブン＝ベススタ（ゲッティ＝共同）

  • 　福岡を得失点差で上回りＪ２初優勝を決め、大喜びの徳島イレブン＝ベススタ（ゲッティ＝共同）
　明治安田Ｊ２最終節（２０日・ベスト電器スタジアムほか＝１１試合）既に昇格を決めていた徳島が初優勝し、天皇杯全日本選手権出場権を獲得した。同じく昇格が決定していた福岡に０―１で敗れ、勝ち点８４で並んだが、得失点差で上回った。
　今季限りで引退する千葉の元日本代表ＦＷ佐藤寿は２―１で勝った北九州戦の後半途中から出場した。

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