サッカー皇后杯、新潟が４強入り　４連覇目指す日テレも

2020年12月19日 17時20分 (12月19日 18時04分更新) 会員限定
　ＩＮＡＣ神戸―新潟　後半、チーム２点目のゴールを決め、喜ぶ新潟・川村（左）＝カンセキ

　ＩＮＡＣ神戸―新潟　後半、チーム２点目のゴールを決め、喜ぶ新潟・川村（左）＝カンセキ

  • 　ＩＮＡＣ神戸―新潟　後半、チーム２点目のゴールを決め、喜ぶ新潟・川村（左）＝カンセキ
　サッカーの皇后杯全日本女子選手権は１９日、カンセキスタジアムとちぎでなでしこリーグ１部勢による準々決勝の２試合が行われ、新潟と４連覇を目指す日テレが４強入りした。
　新潟はＩＮＡＣ神戸に３―２で逆転勝ちし、日テレはノジマステラ神奈川相模原に５―０で快勝した。準々決勝の残り２試合は２０日に行われる。

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