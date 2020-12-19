2021年のF1ラインアップが確定…レッドブル・ホンダはペレスを来季ドライバーに起用
2020年12月19日 12時15分
レッドブル・ホンダが18日、セルジオ・ペレス（メキシコ）を来季のドライバーに起用すると発表した。これで出場する全10チームの来季のドライバーラインアップが確定した。
◇ ◇ ◇
◆2021年のF1ラインアップ
車番 選手名（国籍） チーム名（PU）
（44）L・ハミルトン（英国） メルセデス（M）
（77）V・ボッタス（フィンランド） メルセデス（M）
（33）M・フェルスタッペン（オランダ） レッドブル（H）
（11）S・ペレス（メキシコ）□ レッドブル（H）
（3）D・リカルド（豪州）□ マクラーレン（M）
（4）L・ノリス（英国） マクラーレン（M）
（5）S・ベッテル（ドイツ）□ アストンマーティン（M）
（18）L・ストロール（カナダ） アストンマーティン（M）
（14）F・アロンソ（スペイン）○ アルピーヌ（R）
（31）E・オコン（フランス） アルピーヌ（R）
（16）C・ルクレール（モナコ） フェラーリ（F）
（55）C・サインツ（スペイン）□ フェラーリ（F）
（10）P・ガスリー（フランス） アルファタウリ（H）
（22）角田裕毅（日本）※ アルファタウリ（H）
（7）K・ライコネン（フィンランド） アルファロメオ（F）
（99）A・ジョビナッティ（イタリア） アルファロメオ（F）
（9）N・マゼピン（ロシア）※ ハース（F）
（47）M・シューマッハー（ドイツ）※ ハース（F）
（63）G・ラッセル（英国） ウィリアムズ（M）
（6）N・ラティフィ（カナダ） ウィリアムズ（M）
車番 選手名（国籍） チーム名（PU）
（44）L・ハミルトン（英国） メルセデス（M）
（77）V・ボッタス（フィンランド） メルセデス（M）
（33）M・フェルスタッペン（オランダ） レッドブル（H）
（11）S・ペレス（メキシコ）□ レッドブル（H）
（3）D・リカルド（豪州）□ マクラーレン（M）
（4）L・ノリス（英国） マクラーレン（M）
（5）S・ベッテル（ドイツ）□ アストンマーティン（M）
（18）L・ストロール（カナダ） アストンマーティン（M）
（14）F・アロンソ（スペイン）○ アルピーヌ（R）
（31）E・オコン（フランス） アルピーヌ（R）
（16）C・ルクレール（モナコ） フェラーリ（F）
（55）C・サインツ（スペイン）□ フェラーリ（F）
（10）P・ガスリー（フランス） アルファタウリ（H）
（22）角田裕毅（日本）※ アルファタウリ（H）
（7）K・ライコネン（フィンランド） アルファロメオ（F）
（99）A・ジョビナッティ（イタリア） アルファロメオ（F）
（9）N・マゼピン（ロシア）※ ハース（F）
（47）M・シューマッハー（ドイツ）※ ハース（F）
（63）G・ラッセル（英国） ウィリアムズ（M）
（6）N・ラティフィ（カナダ） ウィリアムズ（M）
【注】今季の製造者ランキング順 国籍の次のマークは、□＝移籍、○＝復帰、※＝初参戦。PU（パワーユニット）は、M＝メルセデス、H＝ホンダ、R＝ルノー、F＝フェラーリ
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