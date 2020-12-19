2021年のF1ラインアップが確定…レッドブル・ホンダはペレスを来季ドライバーに起用

2020年12月19日 12時15分

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F1デビューが決まった角田裕毅（ホンダ提供）

F1デビューが決まった角田裕毅（ホンダ提供）

  • F1デビューが決まった角田裕毅（ホンダ提供）
　レッドブル・ホンダが18日、セルジオ・ペレス（メキシコ）を来季のドライバーに起用すると発表した。これで出場する全10チームの来季のドライバーラインアップが確定した。
　　◇　　◇　　◇
◆2021年のF1ラインアップ
車番　選手名（国籍）　　　　　　　　　　チーム名（PU）
（44）L・ハミルトン（英国）　　　　　　メルセデス（M）
（77）V・ボッタス（フィンランド）　　　メルセデス（M）
（33）M・フェルスタッペン（オランダ）　レッドブル（H）
（11）S・ペレス（メキシコ）□　　　　　レッドブル（H）
（3）D・リカルド（豪州）□　　　　　　マクラーレン（M）
（4）L・ノリス（英国）　　　　　　　　マクラーレン（M）
（5）S・ベッテル（ドイツ）□　　　　　アストンマーティン（M）
（18）L・ストロール（カナダ）　　　　　アストンマーティン（M）
（14）F・アロンソ（スペイン）○　　　　アルピーヌ（R）
（31）E・オコン（フランス）　　　　　　アルピーヌ（R）
（16）C・ルクレール（モナコ）　　　　　フェラーリ（F）
（55）C・サインツ（スペイン）□　　　　フェラーリ（F）
（10）P・ガスリー（フランス）　　　　　アルファタウリ（H）
（22）角田裕毅（日本）※　　　　　　　　アルファタウリ（H）
（7）K・ライコネン（フィンランド）　　アルファロメオ（F）
（99）A・ジョビナッティ（イタリア）　　アルファロメオ（F）
（9）N・マゼピン（ロシア）※　　　　　ハース（F）
（47）M・シューマッハー（ドイツ）※　　ハース（F）
（63）G・ラッセル（英国）　　　　　　　ウィリアムズ（M）
（6）N・ラティフィ（カナダ）　　　　　ウィリアムズ（M）
【注】今季の製造者ランキング順　国籍の次のマークは、□＝移籍、○＝復帰、※＝初参戦。PU（パワーユニット）は、M＝メルセデス、H＝ホンダ、R＝ルノー、F＝フェラーリ

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