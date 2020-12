『ON THE AVENUE 2013「曇り時々雨のち晴れ」』(ソニー・ミュージックレーベルズ/12月9日発売)※jk写はBD通常盤

浜田省吾の最新ライブ映像作品『ON THE AVENUE 2013「曇り時々雨のち晴れ」』が初週売上DVD:1.1万枚、BD:1.8万枚を記録し、12月17日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」で初登場1位を獲得した。

DVDの1位は、2012/10/1付の『ON THE ROAD 2011 “The Last Weekend”』(2012年9月発売)から4作連続通算4作目の1位。1952年12月29日生まれの浜田にとっては、68歳での1位獲得(※)となり、自身が持つ「DVD最年長1位獲得」記録を自己更新した。

また、BDの1位は自身初となり、2020/11/30付で竹内まりやが1位を獲得した際の65歳8ヵ月を上回り、「BD最年長1位獲得アーティスト」となった。

同日付で発表となった、音楽作品のDVDとBDを合計した「ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計売上2.9万枚を記録。2018/5/7付の『SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2015-2016“Journey of a Songwriter”』から3作連続通算3作目の1位となった。

DVD、BDでの1位と併せ、映像3部門でも自身初の1位を獲得した浜田。2020/11/30付で同じく竹内まりやが達成した「ソロアーティストによる映像3部門同時1位最年長記録」を更新し、歴代1位に輝いた。

本作は、2013年春夏に開催されたファンクラブツアー『Shogo Hamada Official Fan Club Presents "100% FAN FUN FAN" On The Avenue 2013

「曇り時々雨のち晴れ」』から、7月に東京・NHKホールで行われたチャリティー公演を収録したライブ映像作品。

(※)年齢の月数は、月の過半数以上で翌月に繰り上げとなる。

・DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始。

・BDランキングは2008/7/7付〜集計開始。

・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始。

<クレジット:オリコン調べ(12/21付:集計期間:12月7日~12月13日)>

