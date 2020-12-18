『Mステ ウルトラSUPER LIVE』歌唱曲発表 嵐はSPメドレー
2020年12月18日 18時00分 (12月18日 18時06分更新)
テレビ朝日系で25日に放送される年末大型特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』（後5：00～11：10）出演アーティスト66組の歌唱曲が18日、発表された。
29回目を迎えるMステ年末特番のテーマは「クリスマス」。Mステでしか聴けないクリスマススペシャルメドレーや、2020年を彩ったアーティストたちの大迫力のステージングで、“おうちでMステクリスマス”を華やかに彩る。
■『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』出演者＆歌唱曲
AI「ハピネス」
aiko「ハニーメモリー」
あいみょん「裸の心」
嵐 スペシャルメドレー
［Alexandros］「風になって」
いきものがかり「ブルーバード」
E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas★」「北風と太陽」
Uru「あなたがいることで」
瑛人「香水」
EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」
AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」
A.B.C-Z「終電を超えて～Christmas Night～」
小沢健二「強い気持ち・強い愛」
KAT-TUN「僕らの街で」
関ジャニ∞「Re:LIVE」
Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」
KinKi Kids「新しい時代」
King & Prince「I promise」
King Gnu「三文小説」
久保田利伸「Boogie Ride」「LA・LA・LA LOVE SONG」
CHEMISTRY「My Gift to You」
コブクロ「卒業」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
櫻坂46「Nobody’s fault」
THE RAMPAGE「FEARS」
三代目 J SOUL BROTHERS「RISING SOUL」
ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」
JUJU「奏（かなで）」
Jr. EXILE「WAY TO THE GLORY」
GENERATIONS「You ＆ I」
SixTONES「ST」
Snow Man「Grandeur」
Superfly「覚醒」
SEKAI NO OWARI「silent」
Sexy Zone「NOT FOUND」
DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」
DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」
東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY～仮面の約束 feat.川上洋平」
東京事変「青のID」「閃光少女」
Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”
NiziU「Make you happy」
NEWS「ビューティフル」
乃木坂46「Route 246」
Perfume「Time Warp」
HIKAKIN&SEIKIN「光」
ビリー・アイリッシュ「bad guy」
日向坂46「アザトカワイイ」
広瀬香美「Pretender」
福山雅治「虹」「革命」
V6「It’s my life」
Foorin「パプリカ」
Hey! Say! JUMP「ナイモノネダリ」
BABYMETAL「Distortion（feat. Alissa White-Gluz）」
BoA「メリクリ」
星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
三浦大知「Antelope」
Mr.Children「Birthday」「Documentary film」
MISIA「THE GLORY DAY」
宮本浩次「First Love」
milet「Who I Am」
森七菜「スマイル」
LiSA「紅蓮華」「炎」
Little Glee Monster「足跡」
高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二 ディズニー名曲メドレー
AI「ハピネス」
aiko「ハニーメモリー」
あいみょん「裸の心」
嵐 スペシャルメドレー
［Alexandros］「風になって」
いきものがかり「ブルーバード」
E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas★」「北風と太陽」
Uru「あなたがいることで」
瑛人「香水」
EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」
AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」
A.B.C-Z「終電を超えて～Christmas Night～」
小沢健二「強い気持ち・強い愛」
KAT-TUN「僕らの街で」
関ジャニ∞「Re:LIVE」
Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」
KinKi Kids「新しい時代」
King & Prince「I promise」
King Gnu「三文小説」
久保田利伸「Boogie Ride」「LA・LA・LA LOVE SONG」
CHEMISTRY「My Gift to You」
コブクロ「卒業」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
櫻坂46「Nobody’s fault」
THE RAMPAGE「FEARS」
三代目 J SOUL BROTHERS「RISING SOUL」
ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」
JUJU「奏（かなで）」
Jr. EXILE「WAY TO THE GLORY」
GENERATIONS「You ＆ I」
SixTONES「ST」
Snow Man「Grandeur」
Superfly「覚醒」
SEKAI NO OWARI「silent」
Sexy Zone「NOT FOUND」
DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」
DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」
東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY～仮面の約束 feat.川上洋平」
東京事変「青のID」「閃光少女」
Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”
NiziU「Make you happy」
NEWS「ビューティフル」
乃木坂46「Route 246」
Perfume「Time Warp」
HIKAKIN&SEIKIN「光」
ビリー・アイリッシュ「bad guy」
日向坂46「アザトカワイイ」
広瀬香美「Pretender」
福山雅治「虹」「革命」
V6「It’s my life」
Foorin「パプリカ」
Hey! Say! JUMP「ナイモノネダリ」
BABYMETAL「Distortion（feat. Alissa White-Gluz）」
BoA「メリクリ」
星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
三浦大知「Antelope」
Mr.Children「Birthday」「Documentary film」
MISIA「THE GLORY DAY」
宮本浩次「First Love」
milet「Who I Am」
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