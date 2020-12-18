12月25日6時間超生放送決定『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』

テレビ朝日系で25日に放送される年末大型特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』（後5：00～11：10）出演アーティスト66組の歌唱曲が18日、発表された。

29回目を迎えるMステ年末特番のテーマは「クリスマス」。Mステでしか聴けないクリスマススペシャルメドレーや、2020年を彩ったアーティストたちの大迫力のステージングで、“おうちでMステクリスマス”を華やかに彩る。

■『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2020』出演者＆歌唱曲

AI「ハピネス」

aiko「ハニーメモリー」

あいみょん「裸の心」

嵐 スペシャルメドレー

［Alexandros］「風になって」

いきものがかり「ブルーバード」

E-girls「Follow Me」「Merry × Merry Xmas★」「北風と太陽」

Uru「あなたがいることで」

瑛人「香水」

EXILE「RED PHOENIX」「Choo Choo TRAIN」

AKB48「予約したクリスマス」「言い訳Maybe」

A.B.C-Z「終電を超えて～Christmas Night～」

小沢健二「強い気持ち・強い愛」

KAT-TUN「僕らの街で」

関ジャニ∞「Re:LIVE」

Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」

KinKi Kids「新しい時代」

King & Prince「I promise」

King Gnu「三文小説」

久保田利伸「Boogie Ride」「LA・LA・LA LOVE SONG」

CHEMISTRY「My Gift to You」

コブクロ「卒業」

ゴールデンボンバー「女々しくて」

櫻坂46「Nobody’s fault」

THE RAMPAGE「FEARS」

三代目 J SOUL BROTHERS「RISING SOUL」

ジャニーズWEST「週刊うまくいく曜日」

JUJU「奏（かなで）」

Jr. EXILE「WAY TO THE GLORY」

GENERATIONS「You ＆ I」

SixTONES「ST」

Snow Man「Grandeur」

Superfly「覚醒」

SEKAI NO OWARI「silent」

Sexy Zone「NOT FOUND」

DA PUMP「Fantasista～ファンタジスタ～」

DISH//「猫 ～THE FIRST TAKE ver.～」

東京スカパラダイスオーケストラ「ALMIGHTY～仮面の約束 feat.川上洋平」

東京事変「青のID」「閃光少女」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい女性アーティストの冬うた”

NiziU「Make you happy」

NEWS「ビューティフル」

乃木坂46「Route 246」

Perfume「Time Warp」

HIKAKIN&SEIKIN「光」

ビリー・アイリッシュ「bad guy」

日向坂46「アザトカワイイ」

広瀬香美「Pretender」

福山雅治「虹」「革命」

V6「It’s my life」

Foorin「パプリカ」

Hey! Say! JUMP「ナイモノネダリ」

BABYMETAL「Distortion（feat. Alissa White-Gluz）」

BoA「メリクリ」

星野源「うちで踊ろう」「化物」「恋」

マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」

三浦大知「Antelope」

Mr.Children「Birthday」「Documentary film」

MISIA「THE GLORY DAY」

宮本浩次「First Love」

milet「Who I Am」

森七菜「スマイル」

LiSA「紅蓮華」「炎」

Little Glee Monster「足跡」

高嶋ちさ子・Toshl・石丸幹二 ディズニー名曲メドレー

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