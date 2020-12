櫻坂46名義での1stシングル「Nobody’s fault」が、初週40.9万枚を売り上げ、12月15日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得【※1】。シングルの初週売上40万枚超えは、女性アーティストでは今年度4組目【※2】【※3】となった。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: Nobody’s fault / 櫻坂46

2位: Step and a step / NiziU

3位: Joker -眠らない街- / THE ALFEE

4位: MY PRAYER / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

5位: ラブライブ!サンシャイン!! デュオトリオコレクションCD VOL.2 WINTER VACATION(キモチもユメも一緒だね!) / Aqours

6位: 独白⇔躍動 / 坂本真綾

7位: THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 05(ダブル・イフェクト) / アルストロメリア

8位: GOES ON / アイドルカレッジ

9位: 炎 / LiSA

10位: ZERO to INFINITY / 宮野真守

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。

【※1】「デビュー(1st)シングル」記録はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除くため、本作は対象外。

【※2】今年度は2019/12/23付からスタート。

【※3】今年度シングル初週売上が40万枚超えを記録した女性アーティスト他作品:日向坂46「ソンナコトナイヨ」(3/2付)、AKB48「失恋、ありがとう」(3/30付)、乃木坂46「しあわせの保護色」(4/6付)

【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング