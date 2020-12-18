政府は十七日、公立小中学校の少人数学級化に関し、小学校で一学級当たりの上限人数を二〇二一年度から学年ごとに引き下げ、二五年度に全学年を三十五人学級にすると決定した。萩生田光一文部科学相と麻生太郎財務相が同日の折衝で正式合意。中学は見送り、四十人を当面維持する。文科省は二一年度当初予算案に必要経費を盛り込み、年明けの通常国会に上限人数を定めた義務教育標準法の改正案を提出する。

現在の上限は小一のみ三十五人で、小二〜中三は四十人。二一年度に小二を三十五人とし、五年かけて小六までを順次引き下げる。文科省は今後、教職員定数の改善計画を作成し、地方自治体と連携して少人数化の効果を検証していく方針だが、教員の大量退職で新規採用者が増える中、指導力のある若手の確保が課題となる。

教職員定数は上限引き下げで、学級数や児童生徒数で決まる「基礎定数」が五年で約一万四千人増となる一方、現在政策的に配置している「加配定数」からの振り替えや少子化により、財政負担増はほぼ生じない。

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