『5人ラストライブ』を行ったアップアップガールズ(仮) (C)ORICON NewS inc.

アイドルグループ・アップアップガールズ(仮)が17日、Zepp Tokyoで『アップアップガールズ(仮)FIVE SOUL FOREVER』を開催。5人体制ラストライブを行い、新メンバー7人をお披露目した。

2011年の結成からの初期メンバーだった古川小夏(28)、森咲樹(27)、佐保明梨(25)、新井愛瞳(23)が卒業。唯一残る関根梓(24)は新メンバー7人と新たに8人体制で、再スタートを切る。この日は、いろいろな衣装からトレードマークの「(仮)」をはがして新たに作ったという衣装で登場。靴にも「(仮)」が入るほどのこだわりを見せ「アプガらしい明るいライブ」をテーマに笑顔で進行した。

アンコールでは、それぞれが卒業に対する思いを吐露。唯一、グループに残る関根は「アップアップガールズ(仮)を10年間、支えていただき、本当にありがとうございました。ですが、アップアップガールズ(仮)は、きょうで終わりではありません。新しい時代が始まるんです。未知の世界ではございますが、アップアップガールズ(仮)はいつも未知の世界に飛び込んで、その先が自分たちの強みになる。いろんな扉を恐れることなく開くのがアップアップガールズ(仮)だなと思います。アップアップガールズ(仮)として武道館に戻ることを諦めていません。なんならアリーナとかも立ってみたい。私は前を向いて走っていきたいと思います!」と宣言。

ラストソングとして、11月発売のアルバム『6thアルバム(仮)』から「私達(with friend)」を歌唱。関根や佐保は涙をためながら歌い切ると、最後は決めせりふの「やっぱアプガだな!」をコロナ禍で声援が送れないファンの代わりに大声で叫んで、万雷の拍手の中で5人体制最後のライブを締めくくった。

一方、9月に行われたライブで開催を発表した新メンバーオーディション。公開オーディションや、「#アプガミッション」と題したツイッター上での課題などをやり遂げ、応募総数約500通の中から7人が新メンバーに決定。新メンバーは東京都出身でメンバーカラーは青の古谷柚里花(ふるや・ゆりか、20)、東京都出身でメンバーカラーは緑の鈴木芽生菜(すずき・めいな、20)、兵庫県出身でメンバーカラーはモカの工藤菫(くどう・すみれ、19)、東京都出身でメンバーカラーは黄の鈴木あゆ(すずき・あゆ、19)、東京都出身でメンバーカラーはオレンジの小山星流(こやま・せいな、19)、神奈川県出身でメンバーカラーは紫の青柳佑芽(あおやぎ・ゆめ、19)、東京都出身でメンバーカラーはピンクの住田悠華(すみだ・はるか、15)の7人。なお、関根はメンバーカラーがオレンジから赤に変わる。

ライブ中盤では新メンバーが登場。それぞれ自己紹介を終えると、関根は「まだまだ発展途上。でも、アップアップガールズは、いついかなる時も這い上がってきた団体でございます。これから、どんな壁が待ち受けていようと力強く走っていきたい。強く夢を持って集まった8人組。これからもよろしくお願いします」と胸のうちをファンに伝えた。その後、卒業メンバーも含めた、12人で「FOREVER YOUNG」を披露した。

■卒業メンバーコメント

【新井愛瞳】私が語り出すと、中野サンプラザの黒歴史とも言われています25分語りをしてしまいますので、手短に行きたいと思います(笑)。アイドル人生17年。今、23歳なので半分以上をアイドルで過ごしてきた。人間、新井愛瞳を作ってくれたのもアイドル人生があったからこそ。応援してくださった皆さんと作り上げてきたかけがえのない時間は一生の宝ものだなと思います。卒業の日まで、もうちょっと時間がある。余すことなく、最後の最後までハッピーに笑顔で過ごしていけたらいいな。この世に生まれてきて、本当に幸せだなと思いました!

【佐保明梨】すっごく楽しかったです。寂しさとか、いろんな思いを詰め込んでやってきた。いろんな感情をみんなと交換できて、すごく思い出に残るいいライブができたんじゃないかと思います。応援してくれる皆さん、支えてくれるスタッフさん含めてアプガファミリー。皆さんは本当にたくさん愛をくれた。すごく温かくて、熱くて…。そういう皆さんと作り上げてきたライブだから、どこよりも温かくて、すごく大好きな場所になった。1番、自分らしくいられる場所だったなと思います。自分でも、こんなに頭を振るのとか、叫ぶのが好きだったのは知らなかった。新しい自分に出会えた。言葉で伝えるのは苦手な私だけど、そのままの自分でぶつかれた。いつか、おばあちゃんになった時に孫を連れて、客席のどこかで、その時のアプガを応援するのが私の新しい夢です。新しいアプガも、5人も応援をよろしくお願いします!

【森咲樹】本当にアプガと出会ってくれて、支えてくれて、守ってくれて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。9年間、大変だったことも多かった。だけど、みんながいたから頑張れた。いろんな夢をかなえることができた。私の大好きな場所です。それは、きっとこれからも、ずっと変わらないと思います。離れていても、みんなが幸せに暮らしていることを願っています。新生アップアップガールズ(仮)のことも応援してあげてください。そして、ステージ上で伝えるから意味があるのかなって思って。家族のみんな、17年間、支えてくれて、どんな時も味方でいてくれて、ありがとうございました。これからも、きっと迷惑をかけることもあると思うけど、精いっぱい生きていくので甘えさせてください。きょうは本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。

【古川小夏】10年間、応援してくださり、ありがとうございました。きょうのライブが本当に楽しくて…。自分で決めたことなので、こんなワガママなことはないけど、きょうが終わらなければいいのになって思うぐらい楽しかったです。やっぱりアプガになって、しんどいことや大変なことがいっぱいあった。ライブが楽しくて魅了され続けたからステージに立ち続けることができたんだな、と改めて感じることができました。ライブは私たちだけでは作れない。みなさんが一緒に作り上げてくれるからできる。ありきたりな言葉しか見つからないけど、皆さんのおかげでアップアップガールズ(仮)を続けることができました。本当にありがとうございます。私は、これからも皆さんからもらった宝もののような日々を胸に、私らしくハッピーに生きていきたい。だから、皆さんもハッピーでいてください。私は日本中、世界中をハッピーにさせるつもりで生きていきたいと思います。今まで本当にありがとうございました!

■新メンバーあいさつ

【鈴木あゆ】自分ができること精一杯やって、できる限り全部をアプガに費やして、ステキなグループにしていきたいなと思う。皆さん、これからも応援よろしくお願いします。頑張ります。

【鈴木芽生菜】合格がゴールじゃなく、ここがスタート。これからも、もっと成長してアップアップガールズ(仮)の芽生菜として、みんなに認めてもらえるように、入ってくれてよかったと思えるように精一杯、尽くします。アプガさんに人生を捧げます。

【古谷柚里花】大変なことがたくさんあるのはオーディション期間中に察していたので不安とかもあるんですけど、期待に応えられるように頑張ろうという気持ちです。

【青柳佑芽】私は本当に初心者でみんなより遅れている。今から必死に追いついて、アプガさんにも、どうにかこうにか追いつけるように今から精一杯、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

【小山星流】選ばれてスタートラインに立たせていただいている。これからアップアップガールズ(仮)として楽しく厳しい人生を歩んでいきたいと思います!

【工藤菫】これから先ももっともっと頑張って、アップアップガールズ(仮)をアップアップしていけるような存在になれるように頑張りたいと思います。

【住田悠華】まだ信じられないですけど、まだ素を出せてないので、自分の個性をどんどん出して、自分ができる最大限のことを全力でやりたいです。食べることが大好きなので大食いをしたいです。

■『アップアップガールズ(仮)FIVE SOUL FOREVER』セットリスト

01.Going my ↑

02.上々ド根性

03.イチバンガールズ!2017

04.愛愛ファイヤー!!

05.バレバレI LOVE YOU

06.PROMISE TRAIN

07.キラキラミライ

08.アッパーディスコ

09.ヒート ビート アイランド

10.FOREVER YOUNG

11.ソラハレルヤッ!!

12.Lady→GO!

13.UPPER ROCK

14.I LOVE YOU

15.チョッパー☆チョッパー

16.ジャンパー!

17.アゲノミクス!!

18.アッパーレー

19.アッパーカット!

20.Light It up

EN1.私達(with friend)

関連キーワード 音楽