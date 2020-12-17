来年1月9日より放送されるテレビアニメ『ワールドトリガー』第2期の追加キャストが発表された。B級ランク＜香取隊＞のリーダー・香取葉子役を潘めぐみ、若村麓郎役を赤羽根健治、三浦雄太役を三野雄大、染井華役を近藤玲奈が担当する。

テレビ放送に先がけ、25日～1月7日まで『特別上映版 ワールドトリガー2nd シーズン』が期間限定で上映されるが、51人にも及ぶ人気キャストが勢ぞろいすることが発表。あわせて、場面カットも公開された。

同作は、「近界民（ネイバー）」と呼ばれる異世界からの来訪者・空閑遊真と、近界民の侵略に対抗する界境防衛機関「ボーダー」の隊員・三雲修が、未知なるモノとの接触や戦いを通して成長していく姿を描いたSFアクション。原作漫画が『週刊少年ジャンプ』にて2013年2月より連載がスタートし、18年12月より『ジャンプSQ.』へ移籍連載。テレビアニメが、14年10月から16年4月まで全73話がテレビ朝日系で放送された。

アニメ第2期の物語は、「近界（ネイバーフッド）」最大級の軍事国家アフトクラトルと従属関係にある惑星国家「ガロプラ」のメンバーが、“ボーダー”本部を襲撃し、激しい攻防戦を描く「ガロプラ編」が展開される。

■『特別上映版 ワールドトリガー2nd シーズン』出演キャスト＆キャラクターの一覧

村中知（空閑遊真役）

梶裕貴（三雲修役）

中村悠一（迅悠一役）

森田成一（三輪秀次役）

花澤香菜（木虎藍役）

岡本信彦（嵐山准役）

浪川大輔（太刀川慶役）

代永翼（天羽月彦役）

草尾毅（忍田真史役）

福山潤（烏丸京介役）

前野智昭（木崎レイジ役）

釘宮理恵（小南桐絵役）

浦和めぐみ（林藤陽太郎役・雷神丸役）

桑島法子（沢村響子役・那須玲役）

織田優成（奈良坂透役）

岸尾だいすけ（米屋陽介役）

高戸靖広（古寺章平役）

根本幸多（佐鳥賢役）

森下由樹子（緑川駿役）

岩田光央（当真勇役）

沼田祐介（諏訪洸太郎役）

徳山靖彦（堤大地役）

塩屋浩三（鬼怒田本吉役）

島田敏（根付栄蔵役）

畠中祐（笹森日佐人役）

高塚正也（来馬辰也役）

竹本英史（荒船哲次役）

置鮎龍太郎（冬島慎次役）

泰勇気（穂刈篤役）

成瀬誠（半崎義人役）

庄司宇芽香（熊谷友子役）

一木千洋（日浦茜役）

草野太一（別役太一役）

潘めぐみ（香取葉子役）

赤羽根健治（若村麓郎役）

三野雄大（三浦雄太役）

近藤玲奈（染井華役）

島崎信長（ヒュース役）

江川央生（ガトリン役）

豊永利行（ラタリコフ役）

園崎未恵（ウェン･ソー役）

津田健次郎（コスケロ役）

村瀬歩（レギンデッツ役）

白石涼子（ヨミ役）

緑川光（風間蒼也役）

野島裕史（村上鋼役）

渡辺美佐（加古望役）

ゆかな（黒江双葉役）

諏訪部順一（二宮匡貴役）

内匠靖明（辻新之助役）

田中健大（犬飼澄晴役）

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